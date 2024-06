SF G4 – Shengelia porta la Virtus Bologna in finale, Venezia lotta fino alla fine, ma non basta

L’ala georgiana guida i suoi in gara 4 e porta la Virtus Bologna in finale ancora una volta contro Milano. Venezia lotta per tre quarti, ma poi crolla sotto le giocate di Shengelia e dell’eterno Belinelli.

Quintetto Venezia: Spissu, Heidegger, Tucker, Wiltjer, Tessitori.

Quintetto Bologna: Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Dunston.

PRIMO PERIODO

Inizio in equilibrio con il solito Belinelli da una parte e Tucker e Tessirori dall’altra per il 6-5 dopo 2’. Parziale orogranata firmato Wiltjer per il 12-7 dopo 3’30’’. Bologna prova a restare a contatto, nonostante il nervosismo di Hackett (già a quota 3 falli) appoggiandosi a Shengelia e Zizic per il 15-11 con 4’30’’ dal primo mini riposo. Cordinier impatta in contropiede dopo il time out di Banchi, ma Tucker prima e Parks poi portano Venzia sul 19-15 entrando negli ultimi 2’. Bologna conitua a restare a contatto grazie ai liberi. Ultimo possesso del quarto per Venezia che trova la tripla distanza Nba di Simms che chiude il primo quarto sul 27-23.

SECONDO PERIODO

Venezia continua a correre e a volare alto con Parks e Simms per il 32-26 dopo 2’. Parziale di quarto spezzettato dai fischi della terna con il punteggio in perfetta parità 35-35 con 6’ da giocare. Banchi trova dalla panchina Lomazs un fattore per il parziale Virtus sul 38-43 con 3’40’’ dall’intervallo lungo. Venezia fatica adesso a trovare soluzioni facili grazie alla difesa di Bologna che ne approfitta, complice le percentuali ai liberi per scappare sul 41-51 entrando nell’ultimo minuto. Ultimo possesso del quarto per Bologna con Belinellli che subisce fallo su un tiro da tre e convertendo i liberi chiude il primo tempo sul 45-57.

TERZO PERIODO

Parte subito forte Venezia con Heidegger che prova a caricarsi l’attacco sulle spalle, ma Bologna si fa trovare pronta con Belinelli per il 55-62. Ancora Heidegger con le scorribande per il 57-62 dopo 2’30’’ costringendo Banchi al time out. A metà del quarto punteggio in equilibrio con Venezia che torna a contatto sul 61-64. Shengelia torna ad essere un rebus per la difesa orogranate la Virtus riprende margine sul 61-68 con 4’ da giocare. Venezia fatica, ma non molla e prova a restare a contatto chiudendo il terzo quarto sul 66-70.

QUARTO PERIODO

Venezia prova subito a tornare sotto con Heidegger e Spissu, ma Shengelia stasera in formato Eurolega respinge gli orogranata sul 72-76 dopo 2’20’’. Venezia in rottura prolungata non segna più e Bologna ne approfitta per provare a dare spallata decisiva con Abass prima e Pajola poi per il 72-84 a metà del quarto. Venezia non ne ha più e la Virtus scappa via e raggiunge Milano per l’ennesima sfida scudetto, la quarta di fila.

Parziali:27-23; 45-57; 66-70.

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 81-96

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 4, Tessitori 5, Heidegger 21, Casarin 3, De Nicolao 6, Janelidze 3, Kabengele, Parks 9, Brooks ne, Simms 12, Wiltjer 8, Tucker 10. All. Spahija.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Belinelli 22, Pajola 8, Dobric , Mascolo , Lomazs 6, Shengelia 29, Hackett, Polonara 7, Zizic 2, Dunston, Abass 15. All. Banchi.