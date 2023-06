“Shaq”: la docu-serie sulla leggenda NBA Shaquille O’Neal, dall’11 giugno su Sky

N ESCLUSIVA SU SKY DOCUMENTARIES DOMENICA 11 GIUGNO ALLE 19.15, IN SIMULCAST SU SKY SPORT NBA,

IN STREAMING SOLO SU NOW E DISPONIBILE ANCHE ON DEMAND

Il “big man” per eccellenza, Shaquille O’Neal, arriva su Sky come protagonista di una docu-serie targata HBO in quattro episodi, interamente dedicata a vita e carriera dell’Hall of Famer NBA. A ripercorrere le tappe della storia di Shaq, nella serie compaiono – oltre a vari membri della famiglia O’Neal – alcuni dei nomi più venerati dell’NBA: Penny Hardaway, Dwyane Wade, Dennis Scott, Brian Shaw, Derek Fisher, Rick Fox, Phil Jackson, Pat Riley, e Jerry West

Questo è SHAQ, la docu-serie HBO diretta dal regista Robert Alexander, in esclusiva su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Sport NBA l’11 giugno alle 19.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Con una serie di interviste rivelatrici con Shaquille O’Neal, questa docu-serie racconta la storia di una leggenda del basket diversa da tutte le altre, la cui inimitabile personalità ha trasceso lo sport trasformandolo in un’icona culturale. Il documentario racconta l’ascesa di Shaq verso la fama, confermata da un premio MVP dell’anno e dalla vittoria di quattro anelli NBA e di un oro olimpico.

Si parte dalle origini della leggenda, con la rigida educazione in una famiglia militare, passando per la creazione di una nuova dinastia con i Los Angeles Lakers dello storico three-peat, dove Shaq raggiunge l’apice della sua carriera. Infine, l’allontanamento dai Lakers e l’ultimo titolo conquistato a Miami, arrivando poi alle fiorenti carriere televisive e commerciali. Uno sguardo onesto e reale sulla carriera e sulla vita fuori dal campo di un uomo che ha saputo cambiare le regole del gioco.