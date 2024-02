Si muovono i New York Knicks! Presi Bojan Bogdanovic e Alec Burks. I Pistons ricevono Quentin Grimes e non solo

Importante trade per i New York Knicks che aggiungono al proprio roster Bojan Bogdanovic e Alec Burks. I Pistons, in fase di completo rebuldying, ricevono Quentin Grimes e non solo dai Knicks.

Full trade, per ESPN Sources:

Knicks: Bojan Bogdanovic and Alec Burks

Pistons: Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier, Ryan Arcidiacono and two second-round picks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

I Knicks ricevono: Bojan Bogdanovic, Alec Burks

I Pistons ricevono: Quentin Grimes, Evan Fournier, Malachi Flynn e 2 seconde scelte.

New York prende due veterani – Burks è in scadenza, Bogdanovic ha 19 milioni per la prossima stagione ma solo 2 garantiti – mentre Detroit prende il giovane Grimes, 2 scelte e due contratti in scadenza (Fournier ha una team option da 19 milioni e Flynn sarà restricted free agent). Il francese avrà modo di tornare a giocare con continuità.