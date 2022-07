Secondo La Prealpina, Simone Fontecchio starebbe per ricevere un’offerta da una squadra NBA, e i più accreditati a richiedere l’italiano sarebbero i Los Angeles Lakers.

Nel contratto che Fontecchio ha in essere col Baskonia c’è una clausola che gli permetterebbe di lasciare la Spagna per approdare in NBA.

Non resta che aspettare che i rumors si concretizzino.