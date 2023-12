SKY SPORT EUROLEAGUE – Il Palinsesto dal 19 al 22 Dicembre

Milano, 18 dicembre 2023. Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Tra martedì 19 e venerdì 22 dicembre si giocano le partite della 15^ e della 16^ giornata della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. In tutto saranno sei gli incontri in onda.

Per quel che riguarda le italiane, in questo doppio turno ravvicinato Bologna se la vedrà prima con i greci dell’Olympiacos, domani alle 20.30 alla Virtus Segafredo Arena, diretta su Sky Sport Uno e NOW, poi con gli spagnoli del Valencia, stavolta in trasferta, giovedì 21 dicembre alla stessa ora, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW.

Milano in casa al Forum di Assago in entrambi i turni, mercoledì 20 dicembre contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne, ore 20.30 live su Sky Sport Uno e NOW, mentre venerdì 22 ospiterà i greci del Panathinaikos Atene, ancora alle 20.30 e sempre in diretta su Sky Sport Uno e NOW.

Altre due partite potranno essere seguite live in questo doppio turno di EuroLega: domani Stella Rossa Belgrado-Real Madrid, venerdì Efes Istanbul-Baskonia Vitoria.

Oltra alla Turkish Airlines EuroLeague, su Sky e in streaming su NOW anche la BKT EuroCup, con due squadre italiane in corsa, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento.

__________________________________________________________________________________________

Basket: TURKI5H AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Reagular Season

Quindicesima giornata

Martedì 19 dicembre

ore 19 Stella Rossa Belgrado-Real Madrid Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Paolo Redi)

ore 20 Pre partita

(da Bologna, Dalila Setti con Davide Pessina: inviata Andrea Colnago)

ore 20.30 Virtus Segafredo Bologna-Olympiacos Pireo Sky Sport Uno e NOW diretta

(commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Mercoledì 20 dicembre

ore 20 Pre partita Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviata Gaia Accoto)

ore 20.30 EA7 Emporio Armani Milano-ASVEL Villeurbanne Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Assago, commento Geri De Rosa e Andrea Meneghin)

Sedicesima giornata

Giovedì 21 dicembre

ore 20.30 Valencia-Virtus Segafredo Bologna Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

Venerdì 22 dicembre

Ore 18.30 Efes Istanbul-Baskonia Vitoria Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini)

ore 20 Pre partita Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Assago, Dalila Setti con Davide Pessina; inviata Gaia Accoto)

ore 20.30 EA7 Emporio Armani Milano-Panathinaikos Atene Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Assago, commento Geri De Rosa e Davide Pessina)