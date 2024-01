SKY SPORT EUROLEAGUE – Il palinsesto dal 25 al 26 Gennaio

By

Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra domani, giovedì 25, e venerdì 26 gennaio si giocano le partite della 23^ giornata della Regular Season, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. In tutto saranno quattro gli incontri in onda.

La prima delle italiane a scendere in campo sarà la Virtus, che domani a Istanbul sarà ospite dei turchi del Fenerbahce. Dalla Ulker Sports Arena della città turca, diretta alle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW.

Impegno casalingo, invece, per l’Armani, che sul parquet del Forum di Assago se la vedrà con gli spagnoli del Barcellona. Match live dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, con pre partita dalle 20.

Oltre a quelle di Milano e Bologna, in diretta su Sky e NOW altre due partite: domani Real Madrid-Olympiacos Pireo, venerdì Efes Istanbul-AS Monaco.

Basket: TURKI5H AIRLINES EUROLEAGUE 2023/2024

Regular Season

Ventitreesima giornata

Giovedì 25 gennaio

ore 18.45 Fenerbahce Istanbul-Virtus Segafredo Bologna Sky Sport, Uno, Sky Sport Max e NOW diretta

(commento Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin)

ore 20.45 Real Madrid-Olympiacos Pireo Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Andrea Solaini)

Venerdì 26 gennaio

ore 18.30 Efes Istanbul-AS Monaco Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Giovanni Poggi)

ore 20 Pre partita Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Assago, Dalila Setti con Davide Pessina; inviata Gaia Accoto)

ore 20.30 EA7 Emporio Armani Milano-Barcellona Sky Sport Uno e NOW diretta

(da Assago, commento Geri De Rosa e Davide Pessina)