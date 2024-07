Su Sky Sport le Olimpiadi Parigi 2024 grazie ai 10 canali Eurosport

In arrivo un altro grande e imperdibile appuntamento dell’Estate Italiana di Sky Sport: da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, al via i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che su Sky godranno di una copertura eccezionale.

Oltre ai 10 canali di Eurosport dedicati all’evento, di cui uno in 4K, grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, anche Sky Sport 24 garantirà ampia copertura con news, speciali, interviste e aggiornamenti live grazie agli inviati di Sky Sport, per vivere in tempo reale tutta l’atmosfera e le emozioni di un evento storicamente unico.

COPERTURA NON STOP SU SKY SPORT 24 – Il racconto prenderà vita dal cuore di Casa Italia grazie allo studio di Sky Sport, a pochi passi dagli Champs Elysées, dove Federica Lodi incontrerà ospiti, atleti, giornalisti e personalità del mondo dello sport, delle istituzioni e dello spettacolo. Insieme a lei, nella squadra degli inviati ci saranno Sara Cometti, coordinatrice della spedizione, e le grandi firme Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi. Inoltre, ogni giorno – alle 00.30 per il riepilogo di giornata e poi alle 8.00 e alle 9.00, sempre su Sky Sport 24 e a seguire anche sugli altri canali di Sky Sport – appuntamento con lo speciale Il Diario, una narrazione originale, inedita e trasversale dalla Parigi olimpica con i quattro grandi inviati di Sky Sport. Sky Sport 24 seguirà la giornata olimpica in ogni edizione con tanti spazi di approfondimento, in particolare nei momenti clou dell’evento, una sorta di bussola che guida gli abbonati alla grande offerta a cinque cerchi sulla piattaforma Sky: alle 12.30 è previsto un primo riassunto delle gare della mattinata, mentre alle 14 in programma la preview degli eventi pomeridiani; nell’edizione delle 18.30 spazio al bilancio del pomeriggio e al lancio delle gare serali, poi in quella delle 24 il riepilogo e il commento di tutto ciò che è accaduto nella giornata con anticipazioni sul programma del giorno successivo. In studio si alterneranno Federica Frola, Alessandro Acton e Alessandro Mamoli mentre Eleonora Cottarelli sarà la padrona di casa degli appuntamenti delle 18.30 e delle 24.00, con il coordinamento di Francesca Zambon, Danilo Freri e il supporto della redazione di Sky Sport 24. Tanti i commentatori coinvolti in studio: insieme a Giovanni Bruno anche Stefano Pescosolido per il tennis, Cristina Chiuso per il nuoto, Stefano Baldini e Silvano Chesani per l’atletica, Andrea Gardini e Giacomo Sintini per la pallavolo ed Erika Kirpu per la scherma.

Aggiornamenti continui sui Giochi di Parigi anche su skysport.it con una copertura capillare delle gare, gli aggiornamenti del medagliere in tempo reale e un focus dedicato alle prestazioni degli atleti azzurri. In particolare, ogni giorno un live blog racconterà lo svolgimento degli eventi agonistici. Su skysport.it anche il racconto degli inviati di Sky Sport, con articoli, storie e curiosità dal cuore dei Giochi. News, statistiche e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube e WhatsApp.

I 10 CANALI EUROSPORT – Il recente accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery ha consentito un ampliamento dell’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky. Per seguire le Olimpiadi, gli abbonati Sky avranno così a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 visibili anche in streaming su NOW, si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, tra cui Eurosport 4K (disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo). I canali aggiuntivi di Eurosport in HD per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno inclusi nell’abbonamento dei clienti Sky e saranno visibili anche su Sky Go. In totale, saranno più di 1.000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand.