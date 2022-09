SupercopaEndesa: Subito spettacolo nel clásico! Un dominante Tavares trascina il Real Madrid sul Barça dopo un overtime

Primo clásico dell’anno in ACB con la Supercopa in palio tra Real Madrid e Barcelona.

QUINTETTO REAL MADRID: Causeur, Musa, Yabusele, Deck, Tavares.

QUINTETTO FC BARCELONA: Laprovittola, Satoransky, Martinez, Tobey, Sanli.

Primo quarto molto equilibrato, come ci si trova spesso a vedere nelle partite tra Real Madrid e Barcelona. Ottimo impatto subito di Musa per il Madrid, arrivato con grande aspettativa da MVP della scorsa stagione.



Nel secondo quarto il Barça reagisce con un Sanli che punisce il Madrid. Partita piena di parziali con l’inerzia che cambia momento dopo momento. Sanli e Kuric da una parte, Musa e Tavares dall’altra, ma comanda il Barça all’intervallo.

Il terzo quarto vede dominare il Real Madrid. Tavares giganteggia sotto canestro e fondamentale é l’apporto dei veterani Llull e Fernandez (neo campione d’Europa con la Spagna). Parzialone Madrid, vantaggio oltre la doppia cifra a fine terzo quarto.

Partita finita? Assolutamente no. Come prevedibile, arriva la reazione blaugrana. Protagonisti inattesi per Jasikevicius, con Sanli MVP, Jokubaitis e Kuric molto positivi. Non bastano 40 minuti, OVERTIME!

L’overtime premia il Madrid. Tavares é gigantesco, il Real Madrid é cinico. Nel finale Laprovittola, grande ex, sbaglia la tripla della vittoria. Primo trofeo per il Real Madrid!

REAL MADRID – FC BARCELONA 89-83 (17-15, 12-22, 26-12, 16-22, 18-12).

MVP: Walter Tavares.

REAL MADRID: Tavares 24, Musa 19, Deck 14.

FC BARCELONA: Sanli 21, Laprovittola 12, Jokubaitis 11.