SUPERCOPPA LNP – Aradori on fire, la Fortitudo Bologna passa sul campo dell’Assigeco

UCC Assigeco Piacenza – Flats Service Fortitudo Bologna 74-78 (19-28, 20-19, 27-17, 8-14)

UCC Assigeco Piacenza: Malcolm Miller 22 (2/4, 5/9), Lorenzo Querci 12 (1/2, 3/7), Michele Serpilli 12 (1/3, 3/7), Filippo Gallo 11 (2/2, 1/4), Federico Bonacini 8 (1/2, 2/5), Giovanni Veronesi 5 (0/0, 1/6), Gherardo Sabatini 4 (2/5, 0/3), Ursulo D’almeida 0 (0/1, 0/0), Umberto Manzo 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Niccolo Filoni 0 (0/0, 0/0), Brady Skeens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Michele Serpilli 11) – Assist: 19 (Gherardo Sabatini 6)

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 23 (1/4, 7/8), Mark Ogden 15 (2/6, 3/8), Riccardo Bolpin 13 (3/7, 2/4), Alessandro Morgillo 8 (4/5, 0/0), Deshawn Freeman 5 (2/4, 0/0), Alberto Conti 5 (1/1, 1/3), Matteo Fantinelli 4 (0/1, 1/2), Luigi Sergio 4 (1/1, 0/2), Alessandro Panni 1 (0/0, 0/2), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Mark Ogden 10) – Assist: 24 (Mark Ogden 6)

Giunge al termine il cammino in Supercoppa dell’UCC Assigeco Piacenza. La formazione di coach Stefano Salieri subisce in partenza le bombe di uno scatenato Pietro Aradori (5/5 da tre nel primo quarto) ma recupera progressivamente fino a mettere il naso avanti per la prima volta nel terzo quarto, per poi mancare di lucidità nel finale punto a punto dove a prevalere sono gli ospiti. È comunque un altro passo in avanti per i biancorossoblu, anche questa sera senza Skeens e Filoni, che possono sorridere delle ottime prove di Serpilli (12 punti + 11 rimbalzi), Gallo (11 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 7 falli subiti) e dell’ottima intensità difensiva portata da Bonacini, oltre a un’altra solida prova di Malcolm Miller (22 punti + 7 rimbalzi).

PRIMO QUARTO

Sono di Ogden i primi due punti della stagione della Fortitudo, che parte subito forte con un mini-break di 0-5 con la tripla di Aradori chiuso dalle buone giocate di Miller e Querci. Bolpin e Fantinelli regalano il nuovo +6 agli ospiti, sostenuti anche questa sera da un elevato numero di tifosi, prima di un festival da tre punti che coinvolge entrambe le formazioni: sono cinque minuti di fuoco dove si segna solo da oltre l’arco, con Querci, Miller, Serpilli e Bonacini che provano a rispondere a un indemoniato Aradori che infila quattro bombe consecutive confermando il +5 bolognese a un minuto e mezzo dal termine della prima frazione (19-24 al 9’), con due bei canestri di Morgillo che fissano il punteggio sul 19-28.

SECONDO QUARTO

Gallo riprende da dove aveva lasciato la scorsa partita bruciando la retina con una bomba, prima dei primi due punti della serata di Freeman. Bologna riesce a tenere un leggero vantaggio con i canestri di Bolpin e Conti, ma Miller, Gallo e la tripla di Serpilli riportano sotto i biancorossoblu di una lunghezza (33-34 al 16’). Ogden non sbaglia da tre, così come Sabatini e Morgillo da due, poi altri cinque punti in fila di Ogden consegnano alla Effe il nuovo +5 (36-41 al 18’). Miller con un tiro libero, il canestro di Sergio e un altro bersaglio di Miller mandano le due squadre negli spogliatoi sul 39-47.

TERZO QUARTO

Freeman ne appoggia due nel pitturato, poi Gallo, Aradori e Miller non sbagliano dai sei e settantacinque. Bolpin segna il canestro del 45-54, ma Piacenza è viva e continua a rosicchiare nel punteggio prendendosi in mano l’inerzia della partita e con Bonacini, Gallo e il libero di Serpilli dopo il tecnico di Aradori agguanta gli ospiti per poi superarli con la tripla di Veronesi in un terzo quarto dove sono gli attacchi a prendersi la scena (60-59 al 26’). Bolpin risponde subito con la stessa moneta, Serpilli non è da meno, poi Sergio e Sabatini siglano gli ultimi canestri del quarto (66-64 al 30’).

QUARTO QUARTO

Serpilli dimostra di avere una grande mano, Bolpin scocca la tripla. Freeman, Conti e Morgillo lanciano la Effe, mentre l’Assigeco è in crisi in attacco e non riesce a trovare la via del canestro per cinque minuti consecutivi (68-74 al 37’). Querci segna la tripla del -1, Aradori risponde con la settima bomba della sua serata ma Miller si fa trovare pronto e risponde per il nuovo -3. Lo stesso Miller ha in mano il pallone del pareggio ma sbaglia da oltre l’arco: Panni fa uno su due in lunetta ma non c’è più tempo: l’Assigeco deve dire addio alle speranze di raggiungere i quarti di finale della Supercoppa.

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“Quella di oggi è una prestazione positiva nonostante la sconfitta. Contro una squadra fisica di questo livello come la Fortitudo la mancanza di due giocatori nella rotazione si è fatta sentire, però nonostante qualche up and down nell’intensità sono contento dell’atteggiamento. Importantissimo è stato l’apporto della panchina, con l’energia che hanno portato Serpilli, Bonacini e Gallo che ha dato risposte importanti. Siamo a buon punto della ricerca della nostra identità: questa sarà una settimana importante perché potremo finalmente inserire gradualmente Skeens.

