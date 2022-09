Thomas Heurtel non giocherà più con la Nazionale francese

Dopo la firma di Thomas Heurtel con lo Zenit San Pietroburgo, la Federazione francese si è fatta sentire con un comunicato:

“La Federazione Francese di Pallacanestro ha appreso da Twitter che il club Zenit San Pietroburgo in Russia ha annunciato la firma di Thomas HEURTEL, per un contratto di un anno con opzione per l’anno successivo.

Se la Federazione è stata informata che Thomas HEURTEL ha avuto dei contatti con club stranieri, tra cui russi, in nessun momento è stata informata che un contratto con un club russo era stato firmato, o in procinto di essere firmato.

Il giocatore aveva firmato una dichiarazione giurata, all’inizio del raduno della Nazionale francese a fine luglio, indicando che non era impegnato e che non aveva intenzione di firmare con un club russo o bielorusso.

Se Thomas HEURTEL dovesse giocare con il club Zenit, questo impegno non sarebbe rispettato, il playmaker non rispetterebbe più i criteri di selezione per le prossime scadenze internazionali, comprese le Olimpiadi del 2024, in conformità alla decisione presa dall’Ufficio Federale il 28 luglio.”