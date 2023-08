Torino sede della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia LBA

Torino e la Regione Piemonte ospiteranno anche per i prossimi due anni la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket.

Con una delibera proposta dall’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Domenico Carretta, la Giunta comunale ha approvato questa mattina la bozza di protocollo di intesa per la collaborazione tra Città, Camera di commercio, alle quali si aggiungerà la Regione Piemonte e la Lega Basket Serie A per l’organizzazione della manifestazione per gli anni 2024 e 2025.

Teatro dell’evento sarà ancora il Pala Alpitour pronto ad ospitare, da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024, quella che si annuncia come l’ennesima festa di sport per tifosi e atleti in arrivo da tutto il Paese con le otto migliori squadre italiane del girone di andata del campionato, in partenza il 1 ottobre, che si sfideranno per conquistare la Coppa Italia.

“LBA e le sue squadre accolgono con piacere la definizione dell’accordo per le prossime due edizioni della Frecciarossa Final Eight – commenta il Presidente di LBA Umberto Gandini –. Siamo molto felici di tornare a Torino ed in Piemonte perché abbiamo trovato nelle sue istituzioni i partner ideali per organizzare un Evento importante come la Final Eight e nel Pala Alpitour l’ambiente giusto in grado di ospitare non solo un grande spettacolo agonistico ma anche, assieme alla Fip Piemonte, attività collaterali in grado di avvicinare ulteriormente tante persone al nostro sport”.



Una manifestazione che farà vivere a Torino ed in tutta la regione, una settimana di grande sport e divertimento e sarà anche l’occasione per avvicinare sempre più i cittadini alla pratica sportiva oltre che per presentare a turisti e appassionati le bellezze del territorio.

I dettagli su biglietti, formula della manifestazione ed eventi collaterali saranno resi noti dagli enti e della Lega Basket nel mese di settembre.

Uff stampa LBA