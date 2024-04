Torneo di Manheim: l’Italia accelera nel secondo tempo e batte la Germania U17

Terzo successo in altrettante gare giocate per l’Under 18 dell’Italia al Torneo “Albert Schweitzer” di Manheim. I ragazzi di coach Marco Sodini faticano per 25′ contro la Germania Under 17 allenata da Dirk Bauermann, vanno anche in svantaggio di 10 punti dopo 4′ del terzo quarto (52-42) ma poi riescono a fermare la verve avversaria. Con un parziale di 17-3 gli Azzurri chiudono in vantaggio il terzo quarto (55-59) e mettono al sicuro il risultato con un inizio di ultimo periodo in totale controllo. Il break di 17-1 per l’Italia stavolta è quello che serve per chiudere i conti. Gli Azzurri toccano il +20 prima del 67-85 finale.

La regia di Saccoccia, l’atletismo di Airhienbuwa e l’apporto nei momenti decisivi di Piccirilli, Atamah e Miccoli hanno firmato il successo Azzurro.

Italia: Saccoccia 5, D’Arcangeli, Piccirilli 17, Assui 6, Perez 6, Miccoli 8, Atamah 9, Airhuenbuwa 18, Angeletti 4, Iannuzzi 3, Garavaglia 7, Suigo 2. All: Sodini



Domani giornata di riposo nel torneo di Manheim. L’Italia tornerà in campo mercoledi 2 aprile contro la Grecia alle ore 20.00. Giovedi ultima partita della prima fase con gli Azzurri opposti all’Egitto.