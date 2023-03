Torneo NCAA: Florida Atlantic e UCONN i primi due nomi per le FINAL FOUR 2023

Florida Atlantic e UConn sono le prime due squadre qualificate per le Final Four 2023 del TORNEO NCAA. Arrivano i primi verdetti nelle Elite Eight della March Madness forse mai caotica, incerta e imprevedibile come quest’anno.



Gli Owls di Florida Atlantic (numero 9 dell’East Regional) diventa la 5a squadra dal 1979 ad arrivare alle F4 dopo essere entrata nel torneo senza una vittoria. Era accaduto anche a Indiana State nel 1979, Virginia nel 1981, Georgia nel 1983 e a George Mason nel 2006. La squadra di coach Dusty May vince 79-76 contro Kansas State che allunga a 8 la propria serie negativa nella Elite 8 (il massimo nella storia del torneo). Quattro quinti del quintetto di Florida Atlantic va in doppia cifra con 17 punti di Alijah Martin, 16 per Bryan Greenlee, 14 e 13 rimbalzi per il russo Vladislav Goldin, 13 di Johnell Davis. Ribadendo che Gli Owls hanno parecchi giocatori in grado di fare canestro. Kansas State ripone i sogni di F4 nonostante uno stellare Markquis Nowell che chiude 30 punti, 12 assist e 9 rimbalzi diventando il quarto giocatore con 30 e 10 in una partita del Torneo NCAA aggiungendosi a Anderson Hund (Elite 8 nel 1990), Gary Payton (primo turno nel 1989) e Billy Donovan (primo turno nel 1987). Nowell nelle ultime due partite ha tenuto una media di 25 punti, 15.5 assist e 5 recuperi.

Al Madison Square Garden c’è una partita in equilibrio con scarti costantemente minimi. FAU è avanti 42-38 all’intervallo. Nella primi metà del secondo tempo i Wildcats toccano il +7 (50-57) ma gli Owls recuperano e a -6’12” c’è il nuovo sorpasso (63-62) firmato da Goldin. Florida Atlantic va a +8 (72-64) con poco più di 2′ sul cronometro. I liberi di Massoud e la tripla dell’incontenibile Markquis Nowell riportano Kansas State a -3 (72-69) a -1’49”. Stessa distanza quando si arriva all’ultimo minuto dopo il jumper di Davis e i liberi di Noweel (74-71). Arriva l’1/2 di Nicholas Boyd per Florida Atlantic a -30″ dalla fine (75-71) e Kansas State risponde con la tripla di Cam Carter (75-71). A 18″ dalla fine pallone che brucia nelle mani di Michael Forrest chiamato in lunetta per i liberi che possono portare un possesso pieno di distanza tra le due squadre. 2/2 e FAU avanti 77-74. Nowell inventa subito l’assist per Tomlin ed ancora -1 con 9″ sul cronometro. Coach Jerome Tang chiama time out e quando si riprende viene speso fallo che rimanda in lunetta Forrest. Altro 2/2 e di nuovo FAU sul +3. L’ultimo assalto è di Kansas State ma l’offensiva non si concretizza con il raddoppio dei difensori di May che è letale a metà campo. Termina 79-76 e la favola di Florida Atlantic può continuare. Avversario nella Final Four di Houston degli Owls sarà la vincente dell’Elite Eight tra San Diego State (5) e Craighton (6).

Tutt’altra storia la vittoria schiacciante di UCONN su Gonzaga che vede quindi la numero 4 del seeding fare fuori la numero 3. Primo tempo relativamente a contatto (39-32) e poi nella ripresa (parziale di 43-22) gli Huskies affondano i Bulldogs andandosi a prendere la loro prima Final Four dal 2014 cercando di arrivare al quinto titolo NCAA. L’82-54 con cui termina il West Regional è la più grande vittoria nell’Elite 8 in oltre 60 anni con UCONN che va alla Final Four mostrando i muscoli con la quarta partita vinta consecutiva vinta con almeno 15 punti di scarto (+24 al primo turno contro Iona, +15 al secondo contro Saint Mary’s, +23 nella Sweet 16 su Arkansas). E’ la seconda volta che ci riesce, nell’altra occasione arrivò poi il titolo del 2004. UCONN conferma il suo ottimo equipaggiamento sotto canestro con i 10 punti e 10 rimbalzi del maliano Adama Sanogo, e i 10 del freshman Alex Karaban. Il miglior realizzatore è comunque ancora Jordan Hawkins che dopo i 26 punti segnati ad Arkansas nelle S16 ne rifila altri 20 a Gonzaga con il 60% da tre punti. Gonzaga stecca la partita che poteva portarla a una Final Four per la 3a volta negli ultimi 4 tornei. Drew Timme si ferma a 12 punti (5/14 dal campo) e 10 rimbalzi, l’unico con Julian Strawther a chiudere l’epilogo del torneo dei Bulldogs in doppia cifra. UCONN si mette in viaggio per Houston attendendo il nome della sua prossima avversaria che uscirà dalla Finale del Midwest Regional tra Miami (5) e Texas (2).