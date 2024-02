Tortona accelera nella ripresa e piega Brindisi

Quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato per la Bertram Derthona Tortona che espugna il PalaPentassuglia con il punteggio finale di 77-86. Un match in cui la Happy Casa approccia con il piglio giusto nel primo tempo, sfruttando l’ottima vena realizzativa di Morris autore di 15 punti nel primo tempo chiuso sul 39-42 grazie alla tripla di Ross allo scadere dei ventiquattro secondi. La partita svolta nel terzo quarto, quando Brindisi si ferma a quattro punti realizzati in sette minuti e scivola fino al -16 (50-66) con le tre triple consecutive di Radosevic ispirato dalla distanza. Il break di 9-0 sbloccato dai punti di Sneed rimette in gara anche il numeroso e rumoroso pubblico del PalaPentassuglia ma è la coppia Ross-Weems a riprendere in mano il comando delle operazioni per gli ospiti che conducono in porto una meritata vittoria sfruttando tutto l’arsenale a propria disposizione.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 18 (3/5, 4/6, 3 r.), Laquintana 2 (1/1, 1 r.), Sneed 19 (1/5, 3/6, 4 r.), Laszewski 10 (2/2, 1/2, 4 r.), Riismaa, Lombardi (0/1, 0/1), Bartley 10 (1/3, 1/6, 4 r.), Bayehe 13 (5/6, 0/1, 7 r.), Senglin 5 (1/2, 1/2, 2 r.), Mazzone ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini 6 (2/2 da tre, 1 r.), Ross 16 (2/4, 4/8, 3 r.), Dowe 11 (3/6, 0/3, 2 r.), Baldi ne, Tavernelli ne, Strautins 7 (2/4, 1/4, 5 r.), Baldasso 9 (1/1, 1/2, 5 r.), Kamagate 4 (2/3, 2 r.), Severini 3 (1/4 da tre, 2 r.), Obasohan 10 (1/2, 2/4, 2 r.), Weems 11 (3/4, 0/2, 4 r.), Radosevic 9 (0/3, 3/3, 1 r.),. All.: De Raffaele.

ARBITRI: Paternico’ – Bongiorni – Noce.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 19/23, Tortona 16/17. Perc. tiro: Brindisi 24/59 (10/24 da tre, ro 2, rd 22), Tortona 28/59 (14/32 da tre, ro 8, rd 23).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi