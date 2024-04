Tortona regola Pesaro con un super Baldasso

Bertram Derthona-VL Carpegna Prosciutto Pesaro 94-76

(21-22, 44-33, 68-54)

Tabellini:

Derthona: Zerini 2, Ross 9, Dowe 13, Candi, Tavernelli, Strautinš 7, Baldasso 23, Severini 12, Obasohan 14, Weems 12, Thomas 2, Radošević. All. De Raffaele

Pesaro: McDuffie 22, Bluiett, Visconti 11, Wright-Foreman 14, Ford, Maretto ne, Tambone 4, Cinciarini 14, Mazzola 7, Fainke ne, Love 4. All. Sacchetti

Ottava vittoria consecutiva in casa per la Bertram Derthona, che si impone contro la VL Carpegna Prosciutto Pesaro al termine di un incontro in cui i bianconeri hanno comandato per la quasi totalità dei quaranta minuti. Dal secondo quarto, la formazione allenata da De Raffaele ha piazzato l’allungo decisivo, mantenuto e alimentato nei periodi successivi. I CINQUE giocatori in doppia cifra (Baldasso, Obasohan, Dowe, Severini e Weems), la grande percentuale nel tiro da tre punti (46%, 16/35), il controllo dei rimbalzi (42-26) e l’attitudine difensiva sono state le chiavi di un successo importante.

Avvio di gara brillante del Derthona che, spinto da Obasohan e Severini, raggiunge la doppia cifra di vantaggio a metà frazione (19-9), prima di subìre il rientro e il sorpasso avversario in chiusura di periodo (21-22 al 10’). Nel secondo quarto la squadra allenata da De Raffaele scava il solco azione dopo azione, crescendo di livello in difesa e continuando a trovare fluidità in attacco: all’intervallo Leoni avanti 44-33.

Al rientro degli spogliatoi l’incontro prosegue con lo stesso leitmotiv della seconda frazione, con la Bertram a condurre le operazioni e a respingere ogni tentativo di rientro avversario: al 30’ il parziale è 68-54. Nell’ultimo periodo i Leoni, con una serie di canestri da tre punti, dilatano ulteriormente il gap e vincono 94-76.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: “Venivamo da due buone, ottime prestazioni come Brescia e Trento dove era mancata, soprattutto nella seconda, solo la vittoria. Stasera i ragazzi hanno fatto una partita di spessore sui due lati del campo contro una squadra dal grande talento offensivo. Stasera abbiamo costruito e segnato tanti buoni tiri con giocatori diversi, muovendo la palla (20 assist), prestando maggiore attenzione nel secondo tempo alle palle perse. Ci godiamo la vittoria e rimaniamo agganciati al sogno playoff. Non è una sorpresa che Baldasso faccia queste partite, può fare canestro in tanti modi e in tutte le situazioni, stasera ha fatto canestro con grande continuità. I rimbalzi offensivi, soprattutto dei piccoli, sono stati molto importanti per avere controllo e inerzia della gara. Ringrazio Candi e Radošević che, nonostante gli acciacchi, ci hanno dato minuti nelle rotazioni”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA