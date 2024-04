Trento a suon di bombe blinda i playoff, Napoli con pochissime speranze di post-season

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 93-103

PARZIALI: 23-23; 53-50; 77-75

NAPOLI: Pullen 13, De Nicolao 5, Owens 18, Brown 15, Ebeling, Zubcic 16, Ennis 18, Sokolowski 7, Lever 1, Bamba ne, Mabor ne, Saccoccia ne. All. Milicic.

TRENTO: Ellis 8, Hubb 11, Alviti 16, Conti 3, Forray 11, Cooke 10, Diarra ne, Biligha 20, Mooney 8, Baldwin 16. All. Galbiati.

Senza Grazulis, senza Udom e senza Niang (problema al piede), Trento in campo con batteria dei lunghi ridotta all’osso e il quintetto Forray, Mooney, Baldwin, Alviti e Biligha. A sorpresa nel quintetto Gevi c’è Alessandro Lever, premiato da Milicic dopo l’ottima prova con Sassari, insieme a lui in campo Ennis, Brown, Sokolowski e Owens.

Il bolzanino si prende i tiri, vuole entrare subito in partita ma va sopra le righe e la scelta non paga. Trento firma un avvio monstre da 12-3 con Mooney, Baldwin e un Alviti superincisivo a rimbalzo offensivo. Milicic allora va di time-out ma la Dolomiti Energia difende alla morte, corre quando può e aggredisce il ferro ancora con Baldwin e Alviti. Ci si mette anche la mano di Biligha per il 7-19 in poco o più di cinque minuti, la risposta di Napoli arriva con Pullen che sostituisce Lever, e insieme a lui un Ennis sempre più ispirato riporta la Gevi a -3 (16-19) con 2’48” da giocare. Pochi secondi ed è il momento di Zubcic, complici i due falli anzitempo di Owens, anche Galbiati allarga le rotazioni a Ellis e Hubb, Gevi che resta in carreggiata e sempre grazie a un Ennis che al 10′, con la bomba del 23 pari sulla sirena, dice 13 con 6/7 dal campo e 17 di valutazione.

Nel secondo quarto Trento conserva un buon approccio difensivo, Pullen dall’altra parte segna e fa segnare mentre fronte falli De Nicolao arriva a tre personali. Nel frattempo rientra Owens ed è alley oop, antipasto del primo vantaggio Napoli con Zubcic in contropiede (31-30). Il maggiore lavoro in post dell’ala croata è il grimaldello che apre la difesa trentina quando e se riesce a schierarsi, ma la Gevi recupera molto e corre spesso. Intanto la difesa di Trento è già in bonus a 5’54” dall’intervallo, Napoli ha altre chance per allungare ma la bomba di Forray e un rimbalzo offensivo sfruttato da Cooke dicono di no, un vero allungo è quello che vede la prima bomba di Zubcic, l’ennesima gita in lunetta del numero 1 e l’ennesimo contropiede di Sokolowski a 2’36. Gevi che vola sul +10 (50-40) ma Forray è sempre Forray, Alviti rientra e come il suo capitano colpice dall’arco, Napoli con Lever e Brown capitalizza dalla lunetta ma sull’ultimo possesso Ellis è una freccia e serve Biligha per il 53-50 del giro di boa.

Equilibrio, triple e tantissima intensità nella terza frazione: Trento dà subito fuoco alle polveri dall’arco con Alviti e Baldwin ritrovando il +2 (56-58), ma i due alfieri Dolomiti Energia restano in campo nonostante salgono a tre falli con 7’06” sul cronometro, Napoli dispensa spettacolo con gli alley oop e le triple a go-go di Owens ma dall’altra parte Biligha è una sentenza dalla media. Questo continuo botta e risposta non è compromesso neanche dal tecnico a Zubcic, il parziale si chiude con la gita in lunetta da bottino pieno per Pullen, 77-75 Napoli al 30′.

Hubb, “ovviamente” da tre, apre le danze dell’ultima frazione, mentre dall’altra parte mano fin troppo quadrata per Pullen ma anche per Ennis. Trento intanto non si ferma e sempre dall’arco fa male con Mooney, sugli sviluppi della persa di Pullen Milicic va di time-out sul 77-81 a 7’26” dalla fine. Al rientro c’è un’altra bomba ma di Markel Brown, Forray risponde con un tear-drop di esperienza, segue un frangente confuso da cui Trento ne esce col 2-1 firmato Cooke. Trento a +5, che diventa presto +7 con un altro appoggio dell’ex Treviso su magata di Forray (80-87), il capitano ispira anche la bomba di Hubb per il 90-80 con time-out di emergenza per Napoli. La Gevi però non si ritrova, Trento iscrive alla fiera delle triple anche Ellis e ancora Hubb, il parziale è devastante (24-3) come le percentuali dall’arco degli aquilotti (15/27, 56 per cento), Milicic ruota vorticosamente i quintetti, chiama un altro time-out ma ormai i buoi sono scappati. Forse come quei playoff che invece Trento blinda con un’impresa fatta di coraggio difensivo, pazienza in attacco e le tante bombe che ci sono dietro il finale.