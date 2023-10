Trento, prova e vittoria di carattere. Per Brescia arriva il primo stop in campionato

Aggancio e sorpasso in classifica per una Dolomita Energia Trentino che sbanca il PalaLeonessa, infliggendo a Brescia la prima sconfitta stagionale. Vittoria meritata per i ragazzi di coach Galbiati, che prevalgono nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato, abili a capitalizzare l’ottima serata in attacco e un secondo tempo opaco della Leonessa. Trento parte subito forte ma nel primo periodo soffre e va sotto, prendendo il comando delle operazioni nel secondo quarto: da lì la sensazione di controllo che i viaggianti danno è lampante, con la Germani sempre in affannosa rincorsa, completata all’intervallo. Nella terza frazione lo spartito non cambia ma stavolta Trento si abbatte con più forza, sia in attacco che soprattutto in difesa, andando avanti per non voltarsi più. La prova dei bianconeri è da incorniciare, soprattutto nella metà campo offensiva (54% da 2pt, 50% da 3pt), mandando quattro giocatori in doppia cifra. Tra questi premiamo Davide Alviti MVP della gara, migliore per valutazione dei suoi in una gara in cui brilla anche il reparto lunghi, con Biligha e Cooke abili a limitare le scorribande di un Bilan mai in difficoltà come oggi in LBA. Alla Germani non bastano i 18 di Christon e i 16 di Della Valle, e sono fatali le percentuali in particolare al tiro pesante: non ci sono insufficienze pesanti tra i lombardi, che ora dovranno cancellare la serata e pensare al prossimo impegno, contro Tortona. Per Trento invece impegno casalingo, a fronteggiare Reggio Emilia.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Trento: Hubb, Stephens, Ellis, Grazulis, Biligha

Primi punti di Stephens, con Trento che parte subito bene dall’arco (2/3) e con Ellis si porta sul +6 (2-8) dopo 2′ di gioco. Timeout Brescia, che si sblocca con Petrucelli ma continua a subire dalla lunga distanza con Biligha (4-11). Da qui bel break dei padroni di casa, 11-0 per riportarsi al comando delle operazioni, mentre l’Aquila non segna per diversi minuti, fermando il parziale con il canestro di Biligha da centro area (15-13 al 5′). L’ingresso di Baldwin ravviva le idee offensive di Trento, che chiude il primo quarto sotto di 4 lunghezze (21-17), pur facendo fatica a trovare la via del canestro dal momento in cui Brescia ha alzato i giri in difesa.

Alviti apre con un canestro dall’arco, seguito da un’altra bomba di Udom che riportano la Dolomiti Energia in parità (23-23). L’ex Brindisi è in forma e manda a segno un altro canestro pesante, seguito da quello di Hubb per il nuovo vantaggio dei viaggianti, che ora viaggiano fluidi sulle due metà campo e trovano ancora punti con Cooke, con complicità di un Bilan tutt’altro che attento a proteggere il proprio ferro (28-33 al 15′). Magro corre ai ripari, richiamando in campo Della Valle e Christon, ma Trento in transizone fa quello che vuole: Cooke vola sopra il ferro e inchioda il +7 (parziale 7-0) e la Leonessa è costretta ancora a fermare il gioco (28-35). Christon interrompe l’emorragia dalla lunetta ma Trento è quasi infallibile dall’arco: stavolta è Ellis a punire per il massimo vantaggio degli ospiti (29-38). Brescia si aggrappa a Della Valle per rimanere a galla: 8-1 il controbreak bresciano che porta la firma, su tutte, del “marchesino” (37-38 al 18′). Momento positivo per Brescia, che impatta sul 44 pari a fine primo tempo grazie ad Akele, assistito da Massinburg (44-44).

6-0 Aquila, con i bianconeri che impattano bene la ripresa, tenendo in mano il ritmo di gioco e imprimento gran reattività in difesa e a rimbalzo. Ne consegue che Brescia segna poco o nulla: solo 5 punti nella prima metà di terza frazione, mentre Trento a piccoli passi scava un solco che la porta a +8 (49-57 al 25′). La Leonessa pasticcia, non mettendo le mani su qualche palla sporca e deve incassare una tripla sanguinosa di Baldwin, fin qui chirurgico in uscita dalla panchina: Trento al massimo vantaggio, il primo in doppia cifra della serata (49-60). Timeout Germani, che torna sul parquet e pesca la tripla di Christon, fin qui il migliore dei lombardi, che assiste anche la bomba di Petrucelli che dimezza lo svantaggio (55-60). 61-70 alla penultima sirena, con Trento che respinge l’assalto bresciano grazie al fatto di continuare a eseguire ottimamente dalla distanza (13/25 fin qui).

Bilan accorcia, ma la Dolomiti Energia segna ancora da tre con Alviti (63-73). Gabriel si sblocca dall’arco, per quella che è la quarta tripla bresciana fin qui (su otto tentate), e con la Leonessa che cerca nuovamente di risalire una via che di via sempre più ripida man mano che passa. Anche perchè Trento non arretra di un centimetro: Udom alza l’arcobaleno per Stephens, che inchioda la bimane del nuovo +9 (68-77). Reazione Brescia con i liberi a segno di Cournooh, ma Trento accelera di nuovo: prima Baldwin al ferro, poi la tripla di Grazulis a far volare gli ospiti sul +12 (70-82). Coach Magro ferma ancora la gara, in quanto i suoi ora hanno troppa fretta di eseguire, mandando sul ferro diverse conclusioni, anche se con Della Valle in contropiede Brescia torna in singola vifra di svantaggio (73-82), seguito da Petrucelli in area (75-82 al 37′). Sforzo massimo per Brescia, che risponde ai liberi di Biligha con una tripla di Gabriel, ritrovato nella ripresa, e un layup di Della Valle: 10-2 parziale (80-84 al 39′). La risposta trentina è di Hubb, a mandare a segno la tripla che significa vittoria: stavolta è troppo per la Leonessa che, ferita, non si rialza. Finale: 82-90

Germani Brescia vs Dolomiti Energia Trentino 82-90 (21-17; 44-44; 61-70)

Brescia: Christon 18, Burnell 3, Della Valle 16, Petrucelli 13, Cobbins 4, Gabriel 8, Bilan 12, Massinburg 2, Cournooh2, Akele 2, Tanfoglio n.e., Porto n.e. All: Magro

Trento: Ellis 6, Hubb 8, Biligha 11, Grazulis 16, Baldwin 11, Stephens 6, Alviti 13, Conti 0, Forray 3, Cooke 8, Udom 8, Ladurner n.e. All: Galbiati

MVP Basketinside: Davide Alviti, il più consistente tra tutti i giocatori di Trento, tanto in difesa quanto, soprattutto, in attacco. Con minuti e responsabilità sta dimosrando di poter dare tanto.