By

Niente esordio contro Tortona per Matteo Spagnolo. Il nuovo giro di accertamenti strumentali effettuati giovedì alla coscia destra del playmaker bianconero ha però evidenziato che la lesione al vasto laterale del giocatore è in netto miglioramento. Spagnolo proseguirà quindi nei prossimi giorni il percorso di terapie e lavoro differenziato agli ordini dello staff medico aquilotto con un obiettivo di rientro in campo stimato tra 10-14 giorni.

—

Ufficio Stampa Aquila Basket