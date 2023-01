Treviso, la rimonta da brividi bel finale affossa Brescia, che ora non sa più vincere

Incredibile vittoria di Treviso, che batte Brescia al PalaLeonessa quando ormai le speranze non c’erano più. E’ infatti una palla rubata di Iroegbu a permettere ai veneti di superare gli avversari sulla sirena. Gara che Brescia controlla senza mai prendere il largo, anche se nel terzo quarto le bombe bresciane mettono a dura prova Treviso, che scivola sul -16. Da lì, la rimonta, ispirata dalla coppia Iroegbu-Banks, con il primo MVP della serata. Brescia fa il compitino, con le solite infinite e poco profittevoli rotazioni lunghe di coach Magro, che oggi deve rinunciare anche a Cobbins. Treviso invece ruota a otto uomini e se li fa bastare per portare a casa il risultato, un risultato che rilancia Treviso nella parte bassa della classifica. Zona dove si ritrova anche Brescia, al terzo ko in fila in campionato, martoriata da una lotta a rimbalzo non vinta, da percentuali dall’arco non eccelse e da un arbitraggio che ha avvantaggiato in modo determinante Treviso nel finale. Decisivo anche Sorokas per Treviso, mentre a Brescia non basta un gran primo tempo di Della Valle e un ottimo secondo di Gabriel, con le seconde linee a dare sempre troppo poco alla manovra offensiva bresciana.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Burns

Quintetto Treviso: Iroegbu, Banks, Jantunen, Jurkatamm, Cooke

Buoni attacchi nei primi minuti di gara, con la gara che si mantiene in equilibrio. Ottima partenza di Della Valle, con Brescia che guida a metà primo quarto (13-10). Brescia cerca di mantenere il controllo della gara e a respingere gli assalti di Banks e compagni, riuscendo a chiudere il primo quarto avanti di 5 lunghezze (23-18). Ottimo fino a qui il contributo di Della Valle, già a quota 13 realizzati.

Treviso cala un parziale 9-0 ad inizio seconda frazione, grazie alle bombe di Zanelli e Iroegbu a prendersi la guida della gara (27-23). Brescia ferma l’emorragia con Massinburg in penetrazione, ma la Germani continua a faticare non poco in attacco. La mancanza di Della Valle si fa sentire, mentre per Treviso si scatena Sorokas, che tiene la Nutribullet avanti nel punteggio (29-33 al 16′). L’attacco dei lombardi gira male e con poche idee, con coach Magro che rimanda in campo i suoi titolari e ottiene punti e canestri, compreso quello di Cournooh che vale il pareggio (33-33). Poco dopo Della Valle alza per Odiase, che affonda la bimane del vantaggio. Timeout Treviso, che chiude comunque sotto il primo tempo (39-36).

Cournooh apre le danze dall’arco, con il primo canestro della ripresa a dare alla Leonessa 6 punti di margine (42-36). Brescia subito con l’accelleratore abbassato a trovare altri punti con Burns e Massinburg per volare a +9 (47-38), costringendo Treviso a fermare il gioco. Viaggianti in difficoltà, con Brescia che ora trova con costanza la retina dalla lunga distanza: lo fa nuovamente con Gabriel per il +12 lombardo. Cooke prova a porre rimedio dalla lunetta ma Brescia è caldissima dall’arco, segnando le prime cinque triple del secondo tempo in poco meno di 4′: parziale 17-4 terrificante per i veneti, che scivolano a -16 (56-40 al 25′). Banks e Jurkatamm provano a risollevare i compagni, ispirando un break 6-0 a riportare Treviso a -10. Difese in diffcoltà contro attacchi dinamici e precisi, con anche gli ospiti che ora iniziano a giocare in attacco, trascinati dal solito Banks: Treviso ritrova fiducia, trovando canestri con Zanelli e Sorokas per tornare a -5 (60-55 al 28′), con lo stesso Banks a mandare a segno una tripla che vale il -2 e suggella un parziale veneto 10-0. Leonessa chiude avanti al 30′: 62-60.

Faggian protagonista ad inizio quarto periodo: segna 4 punti di fila e riporta Treviso avanti (62-64). Massinburg da tre punti risponde e apre ad un finale punto a punto (65-64 al 34′). Cournooh trova un altro bersaglio grosso poco dopo la metà dell’ultimo quarto e Brescia tenta di sferrare il colpo decisivo: buon contributo anche di Gabriel e Burns, mentre per Treviso è il solito Banks a prendere iniziativa in attacco (73-68 al 37′). Sorokas accorcia da dentro, con ogni possesso che ora è pesante per il risultato finale: al canestro del lituano segue il libero di Iroegbu (1/2). Nutribullet a -2, ricacciata indietro dalla doppia schiacciata di Odiase, per il +6 bresciano (77-71) che spinge coach Nicola al timeout. I suoi escono dal timeout e trovano un altro canestro da tre punti di Iroegbu, avendo anche due occasioni di pareggio, che Jantunen spara sul ferro. Gabriel cattura rimbalzi e fa 1/2 in lunetta nel finale, dando 4 punti di margine ai suoi (78-74). Sorokas trova tre punti dalla lunetta (su un fallo che nn c’era) (78-77), e da qui inizia un valzer dalla lunetta per cercare di rosicchiare da parte di Treviso, che si trova a -1 (81-80). Rimessa per Brescia, che consegna incredibilmente la palla a Iroegbu che in campo aperto segna il più facile dei canestri, che dona la vittoria a Treviso. Incredibile finale, il punteggio è 80-81.

Germani Brescia vs Nutribullet Treviso 80-81 (23-18; 39-36; 62-60)

Brescia: Gabriel 11, Massinburg 15, Nikolic 2, Della Valle 19, Taylor 0, Odiase 8, Burns 4, Odiase 8, Laquintana 5, Cournooh 12, Moss 4, Akele 0, Ghidini n.e. All: Magro

Treviso: Banks 13, Iroegbu 24, Sarto 0, Zanelli 7, Jurkatamm 5, Sorokas 16, Faggian 5, Cooke 2, Jantunen 9, Simioni n.e., Vettori n.e. All: Nicola

MVP Basketinside: Ike Iroegbu