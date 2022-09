Trofeo d’Abruzzo – Pesaro stende Verona e chiude sul podio

Al PalaScapriano di Teramo la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vince la finale valida per il terzo e quarto posto del Trofeo d’Abruzzo battendo la Tezenis Verona per 82-77.

Coach Jasmin Repesa – ancora privo di capitan Delfino, Cheatham e Charalampopoulos – manda in quintetto Moretti, Tambone, Abdur-Rahkman, Mazzola e Kravic.

I pesaresi offrono buone soluzioni offensive nel corso dei primi dieci minuti e riescono a prendere del margine di vantaggio nei confronti dei veneti: al 10′ il tabellone è sul 23-15 in favore dei biancorossi.

Il secondo periodo vede la squadra di Coach Repesa continuare a eseguire delle belle giocate in fase di attacco e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro all’intervallo riesce ad andare negli spogliatoi con un vantaggio in doppia cifra (46-34).

Il secondo tempo inizia con il canestro di Kravic mentre la tripla di Mazzola vale il 52-38 al 23′. A fine terzo quarto i pesaresi sono avanti per 63-54.

Gli ultimi dieci minuti sono intensi, la Tezenis tenta la rimonta ma la tripla di Abdur-Rahkman dell’80-73 e i due liberi di Moretti valgono la certezza del successo pesarese. 82-77 il finale, con quattro biancorossi in doppia cifra: 18 punti per Abdur-Rahkman, 17 per Moretti, 16 per Tambone e 14 per Mazzola.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – TEZENIS VERONA 82-77 (23-15; 46-34; 63-54)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Kravic 6, Abdur-Rahkman 18, Visconti 5, Moretti 17, Tambone 16, Stazzonelli, Mazzola 14, Dia ne, Totè 6 Coach: Repesa

TEZENIS VERONA: Smith 5, Cappelletti 8, Selden ne, Holman 8, Ferrari ne, Casarin 8, Johnson 12, Imbrò 14, Candussi 4, Rosselli, Anderson 4, Udom 14 Coach: Ramagli

Arbitri: Dionisi, Pecorella, Mottola

Teramo, 25/09/2022