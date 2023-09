Trofeo Sport Valley: Reggio Emilia strapazza Novo Mesto

Il primo Trofeo Sport Valley dell’ Emilia Romagna va alla Unahotel Reggio Emilia che grazie ad una gara intensa per tutti 40 minuti supera senza grossi problemi gli sloveni del Krka del Novo Mesto. Star della serata come era successo 4 giorni fa, Langston Gallowey autore di 35 punti, buona anche la prova di Sacha Grant autore anch’esso di una buona prova chiudendo con 13 punti. Rispetto alla gara contro Brescia un passo avanti in attacco per Reggio Emilia, da rivedere ancora la difesa soprattutto sui centri piu stazzati. Per gli ospiti buona prova di Span con 19 punti e Jurkovic che chiude a 15.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Galloway, Atkins, Vitali

Krka : Stergar, Edosomwan, Cousins, Jorkovic, Span

Primo quarto : I primi canestri della serata sono si Stergar e Hervey, tripla, Reggio allunga grazie alla triple di Gallowey e Vitali per il 10-7. La parità arriva a quota 12 con la tripla per il Novo Mesto con Cousin. Sorpasso Krka con Macura che infila 4 punti consecutivi, la sua stazza in area non è tenuta dalla difesa reggiana, 16-17. La replica di Reggio è affidata a Webber con la sua tripla ed ai 4 punti di Gallowey per il 25-19 ad un minuto dalla fine. Il quarto si chiude con Novo mesto che accorcia le distanze cin Cervenik ma è la tripla di di Smith a chiudere il tempo, 28-22.

Secondo quarto : Il quarto si apre con 2 triple, Grant e Cervenik, seguito dall’azione da 4 punti di Stergar per il 31-29. Dopo l’ennesimo rimbalzo in attacco degli ospiti Priftis è costretto a chiamare minuto, l’uscita è buona con Uglietti Gallowey e Grant a bersaglio, minuto obbligato per Okorn. Con i 2 liberi di Gallowey a metà quarto trova il doppio vantaggio sul 40-29, Krka è in rottura prolungata sprecando molto in attacco, Reggio la punisce dalla linea della carità con Grant e Weber per il 46-28. Interrompe l’inerzia Cousins ma è ancora Gallowey a bucare la retina dalla lunga distanza per il 49-32. Sul finire prima Cousins e poi Span, tripla, riportano sotto il Novo Mesto, minuto per Priftis. Nel finale c’è da registrare un buon canestro ed una stoppata di Faye ed il canestro a fil di sirena di Cousins, 51-40.

Terzo quarto: Avvio tutto di marca sloveno con Span e Hamilton (4 punti ) sugli scudi, 51-47, Reggio si sblocca con la tripla di Smith. Partita ad elastico con Krka che si avvicina ma viene ricacciata indietro, Reggio sbaglia da sotto per tre volte e viene punita da Span dalla lunga distanza, minuto per Priftis 62-58. Nuovo allungo di Reggio con il canestro di Weber ed il bel passaggio in contropiede per Grant che inchioda il 71-61. C’ è spazio anche per un fallo tecnico alla panchina slovena, Gallowey trasforma. Finale con la tripla Gallowey il libero di Jurkovic ed il cost to cost di Grant per il 78-63 finale.

Quarto quarto : In apertura di ultimo quarto Gallowey si prende la scena con 6 punti di fila, per il Krka a segno Jurcovik, per lui 4 punti. Ora il vantaggio raggiunge i 20 punti con il 33° punto di Gallowey, 87-67. Gli ospiti alzano bandiera bianca cercando solo soluzioni personali con scarso successo. Standing ovetion per Gallowey che lascia il campo autore di 35 punti. Reggio dilaga e chiude vincendo il 1° trofeo Sport Valley per 102-76.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – KRKA NOVO MESTO 102-76

(28-22; 51-40; 78-63)

UNAHOTELS: Weber 11, Cipolla, Hervey 17, Galloway 35, Faye 5, Smith 8, Uglietti 4, Atkins 2, Vitali 7, Grant 13. Allenatore: Priftis.

KRKA: Hamilton 7, Stergar 11, Edosomwan 2, Cerkvenik 6, Bobnar ne, Bacvic, Cousins 15, Jurkovic 8, Span 19, Plut ne, Skedelj 4, Macura 4. Allenatore: Okorn.