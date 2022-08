Tutto il basket su Eleven Sports, svelati i piani di abbonamento

ELEVEN SPORTS garantirà ai suoi abbonati e agli appassionati di sport per la prossima stagione l’offerta di contenuti più ricca di sempre. Saranno infatti oltre 3 mila gli eventi live trasmessi. Saranno infatti oltre 3 mila gli eventi live trasmessi, affiancati da una ricca selezione di approfondimenti e contenuti speciali visibili on demand.

Con l’aggiudicazione del Pacchetto Pay dei Diritti Audiovisivi della LBA per le prossime tre stagioni, ELEVEN diventa a tutti gli effetti la casa del Basket in Italia. Su elevensports.com, infatti, gli appassionati di basket potranno accedere ad una ricca offerta di contenuti integrata con tutte le partite del campionato di Serie A, la Final Eight di Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e i grandi eventi europei e internazionali, con tutte le partite di Eurolega ed Eurocup e i più importanti eventi FIBA per squadre nazionali, tra cui Eurobasket 2022 e i Mondiali 2023.

Agosto e settembre saranno mesi carichi di adrenalina per l’Italbasket, prima impegnata nelle gare di qualificazione al Mondiale 2023, poi attesa al grande appuntamento con l’Eurobasket, di cui Eleven trasmetterà tutte e 76 le gare dal 1 al 18 settembre. La Nazionale di Pozzecco sarà di scena nella prima fase al Mediolanum Forum nelle partite del gruppo C contro Estonia, Ucraina, Gran Bretagna, Croazia e soprattutto la Grecia di Giannis Antetokounmpo.

L’Eurobasket sarà solo l’antipasto di una stagione unica per gli appassionati della palla a spicchi, perché il 2 ottobre scatterà il campionato di LBA: 240 partite di Regular Season e i successivi Playoff ci diranno se qualcuno riuscirà a scalzare dal trono d’Italia l’Olimpia Milano. Olimpia che, insieme alla Virtus Bologna, rappresenterà l’Italia in Eurolega, anch’essa interamente visibile su Eleven. Spettacolo assicurato anche in Eurocup, con ben tre squadre italiane ai nastri di partenza, ovvero Venezia, Trento e la new entry Brescia, autrice di una grande scorsa stagione.

Nell’offerta pay si conferma anche la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie C che trova ormai in ELEVEN da anni il punto di riferimento di tifosi e appassionati del calcio professionistico del campionato più grande di Italia.

Si riparte con 60 squadre al via, un format ormai consolidato e tre gironi che nella passata stagione hanno tenuto con il fiato sospeso fino all’ultima giornata. In attesa poi di vivere una regular season tanto lunga quanto avvincente. Fra le squadre retrocesse dalla Serie B, sarà certamente battaglia nel Girone A fra Vicenza e Pordenone, che si sono parecchio rinforzate, senza dimenticare l’ambizione del neopromosso Novara ed il solito Padova. Nel Girone B sarà sfida tra la Reggiana, beffata nello scorso campionato dal Modena, ed un manipolo di club che vogliono sorprendere a cominciare dal Cesena e dalla Virtus Entella. Al Sud grandi piazze e tanto entusiasmo, con in particolare il ritorno del derby calabrese fra Catanzaro e Crotone. Un posto al sole lo sognano pure Foggia ed Avellino, che hanno dato via ad un nuovo corso.

Da settembre anche il Peroni Top10, il massimo campionato italiano di rugby. Riaperta la caccia ai campioni in carica del Petrarca Padova, che nella scorsa stagione hanno battuto il Rugby Rovigo in finale. Tutta la stagione regolare in diretta su ELEVEN SPORTS, oltre ad un appuntamento settimanale con il rugby femminile.

A completamento, si conferma anche la vastissima offerta di contenuti sportivi che include il calcio internazionale con la Jupiler Pro League (il massimo campionato belga), il calcio femminile con la Serie B italiana, il grande fighting con tutti gli eventi del circuito ONE Championship, il football americano con la Italian Football League e la European League of Football, la vela con tutte le gare del Sail GP, il golf con tutti i tornei del nuovo circuito internazionale LIV Golf, la pallamano con la Serie A1 maschile e femminile, la Champions League e la Bundesliga e molto altro.

Una ricca offerta che va anche ben oltre gli eventi live, e che vanta anche una vasta selezione di contenuti visibili on demand, tra cui format originali come approfondimenti e speciali (che verranno presto lanciati), highlights e magazine, senza dimenticare tutti i contenuti di sport entertainment prodotti da Team Whistle, tra cui la serie di punta Dunk League.

Inoltre, una vasta selezione di approfondimenti quotidiani e contenuti speciali accessibili anche tramite i canali social ELEVEN su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e anche tramite il canale YouTube.

Il tutto facilmente accessibile, dove e quando vuoi, grazie alla nuova piattaforma proprietaria introdotta nel 2021, che garantisce un’experience di alto livello, un’interfaccia intuitiva e un’infrastruttura estremamente affidabile.

Ad oggi ELEVEN è fruibile su desktop e tramite app su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV (Android e Samsung), oltre che tramite Chromecast e app per Amazon Fire TV Stick. Tutto questo sempre più a conferma del business model di ELEVEN, ossia quello di poter guardare lo sport ovunque per un’esperienza di visione altamente performante e sempre più innovativa.

Tutto questo disponibile con un’offerta commerciale che si conferma tra le più competitive sul mercato italiano oggi. A partire dal 1° agosto sarà possibile acquistare un abbonamento mensile al costo di €9.99 al mese o un pass stagionale a €89.99 valido fino al 30 giugno 2023.

Tuttavia, per premiare i suoi clienti più fedeli, ELEVEN ha deciso di tutelare gli utenti attualmente attivi mantenendo il loro prezzo bloccato fino a eventuale disdetta.

Inoltre, durante la stagione potranno nascere attività in sinergia con partner e stakeholder che includano particolari iniziative commerciali e campagne promozionali.

ELEVEN SPORTS è un provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi e lifestyle entertainment capace di generare oltre 4 miliardi di visualizzazioni al mese grazie ai suoi contenuti e al proprio network globale.

Internazionale per dna, ELEVEN è presente sui mercati di tutta Europa (Belgio, Polonia, Portogallo e Italia), in Asia (Taiwan, Giappone, Thailandia, Malesia, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Filippine e Brunei Darussalam). ELEVEN ha anche un proprio servizio di streaming globale.

Con un’attitudine a trasmettere solo il meglio degli eventi sportivi di tutto il mondo, ELEVEN gestisce la trasmissione di oltre 65.000 ore di sport dal vivo ogni anno e un ampio portfolio di diritti in Europa e Asia che comprende la UEFA Champions League, la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, AFC e i diritti nazionali della Pro League in Belgio. La piattaforma globale ELEVEN International inoltre trasmette sport live di nicchia e longtail ai fan di tutto il mondo.

A seguito delle acquisizioni del servizio di streaming MyCujoo e della società statunitense di media sportivi e intrattenimento Team Whistle negli ultimi 18 mesi, ELEVEN ha raggiunto un totale di 1.655 canali di distribuzione e oltre 665 milioni di follower sulle official social page del Gruppo, generando più di 4 miliardi di visualizzazioni video ogni mese.

Nel 2017 ELEVEN sbarca anche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale convinta delle grandi potenzialità di crescita del segmento. Intuizione formidabile vista la crescita del numero di fan che hanno apprezzato le nuove modalità di fruizione degli eventi sportivi.

Ad oggi ELEVEN è disponibile su pc, mobile, app e smart tv, fornisce un’offerta live molto ampia con contenuti premium come la Serie C di calcio. Dalla scorsa stagione ha fatto il suo ingresso nel mondo del basket diventando la casa dei grandi eventi internazionali: Euroleague, Eurocup ma anche i grandi eventi FIBA fino al 2025, , oltre a una vastissima offerta di contenuti che include il Peroni Top10 di rugby, il meglio della pallanuoto italiana, la Serie A1 maschile e femminile la Champions League e la Bundesliga di Pallamano, la Jupiler Pro League (il massimo campionato di calcio belga), il campionato di Serie B femminile di calcio, gli eventi del circuito One Championship, gli appuntamenti del LIV Golf, la nuova Superlega del golf, il Sail GP di vela, il campionato di Football Americano italiano e molto altro ancora

