OFFICIAL.

Alec Peters signs a new contract with Olympiacos Piraeus, until 2026.



Exclusive news from December 24th.#OlympiacosBC #Olympiacos #Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague #Greece #Ολυμπιακός https://t.co/VB5feAp3bc pic.twitter.com/ShkI0LBcDe