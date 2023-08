UFFICIALE – Altro azzurro in EuroLega! Matteo Spagnolo firma con l’Alba Berlino

By

Matteo Spagnolo è un nuovo giocatore dell’Alba Berlino.

L’azzurro ha deciso di accettare la proposta dei tedeschi, raggiungendo così Gabriele Procida per la “colonia” azzurra all’Alba Berlino. I tedeschi hanno raggiunto l’accordo con il Real Madrid, proprietaria del cartellino del giocatore, il quale ha ceduto definitivamente (non in prestito). Spagnolo ha firmato un triennale.

Benvenuto, Matteo! 💛👋💙



Im Zuge einer Vereinbarung mit @RMBaloncesto haben wir das italienische Talent Matteo Spagnolo verpflichtet. Der 20-jährige Point Guard hat für drei Jahre bei uns unterschrieben. ✍️



Alle Infos: https://t.co/Bci6oa19QZ pic.twitter.com/wVreW2RCuv — ALBA BERLIN (@albaberlin) August 9, 2023

Forte era anche l’interessamento del Baskonia ma alla fine ha prevalso l’Alba Berlino, il quale era già in trattativa da giorni come anticipato sempre qua su BasketInside.