UFFICIALE – Altro nuovo importante innesto per la Reyer Venezia, firmato Davide Moretti

L’Umana Reyer è lieta di comunicare la firma dell’accordo pluriennale con Davide Moretti, proveniente dalla Pallacanestro Varese.

Nato a Bologna, il 25 marzo 1998, Moretti è un play/guardia di 1.90 centimetri per 81 chilogrammi. Nella passata stagione è risultato l’11° miglior tiratore da 3 del campionato con il 42% dall’arco.

Davide si forma cestisticamente nelle giovanili del Pistoia Basket, esordendo giovanissimo in Serie A il 26 ottobre 2014. Nelle stagioni 2015/17 disputa due campionati importanti in A2 con Treviso Basket. Il 10 giugno 2017 si trasferisce per giocare e studiare negli Stati Uniti, in NCAA, dove difende i colori di Texas Tech University diventando un elemento fondamentale dei Red Raiders e contribuendo in maniera decisiva ad una storica finale alla March Madness, persa solo all’overtime contro Virginia nonostante i suoi 15 punti.

Nel maggio 2020 torna in Italia firmando l’accordo con Milano: in maglia Olimpia gioca una stagione, esordendo anche in Eurolega, vincendo una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia. Nel biennio 2021§/23 difende i colori della VL Pesaro, mettendo a referto 10.2 punti, con il 36.5% da 3, e quasi 3 assist in 23.3 minuti di media. Nell’ultima stagione è protagonista con la Pallacanestro Varese con cui registra 12.1 punti, 3 assist e 3 rimbalzi a gara, con l’89.2% dalla lunetta, il 42% da 3 punti e e 12.4 di valutazione media.

Moretti in carriera ha vestito anche la maglia della Nazionale: nel 2016, in Turchia, ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 18, mentre il 30 novembre 2020, a Tallinn, ha fatto l’esordio con la selezione maggiore di coach Sacchetti nel match di Eurobasket 2022 Qualifiers vinto sulla Russia 70-66.

Davide Moretti

Sono entusiasta e felice di far parte di questa squadra e grato alla Reyer per avermi voluto fortemente, è una cosa che mi inorgoglisce. Si tratta di una grande opportunità per me: Reyer è un Club ambizioso che mira a traguardi importanti ed io mi metterò completamente a disposizione di compagni e staff per dare il mio contributo alla squadra.

Reyer mi ha sempre dato la sensazione di essere una squadra solida con alla base fondamenta societarie ed organizzazione di alto livello.

Mi hanno già parlato dello “spirito Reyer” e mi ci ritrovo perfettamente perché è con questa mentalità che si può arrivare a fare di speciale. Porto con me l’esperienza al college di Texas Tech: dopo una stagione incredibile siamo arrivati fino alla finale NCAA, da assoluti “underdog”. Sono cresciuto con la mentalità che il duro lavoro, il carattere e lo spirito di squadra possono portarti a raggiungere traguardi importanti.

Darò tutto per questa maglia e non vedo l’ora di conoscere tutti. Ci vediamo presto!

