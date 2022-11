UFFICIALE- Beka Burjanadze tesserato per Reggio Emilia

By

La Pallacanestro Reggiana nella giornata di oggi ha comunicato d’aver tesserato il lungo giorgiano Beka Burjanadze, arrivato martedì in prova.

Il contratto è fino a fine stagione con la possibilità di uscita da parte della società dopo 2 mesi.

Ala di 201 centimetri, classe 1994, Burjanadze è cresciuto cestisticamente in Spagna, dove ha passato finora tutta la sua carriera partendo dalle giovanili del Betis Siviglia, vestendo poi le maglie di Coruna, Andorra, San Sebastian, Gran Canaria ed ancora a Siviglia, dove nella stagione 2021/2022 ha prodotto 6.3 punti e 3.4 rimbalzi in 15.7 minuti di media.

Burjanadze ha alle spalle anche una lunga militanza nelle file della nazionale georgiana, con la quale ha disputato tre edizioni di Eurobasket, nel 2013, 2015 e pochi mesi fa, nel settembre 2022, dove ha chiuso con 3 punti in 11 minuti di media nelle quattro gare in cui è sceso in campo.

Queste le sue prime parlole :

“Sono molto grato alla società di avermi dato questa opportunità, da subito mi sono trovato con i miei compagni e con lo staff e mi sembra di essere qui da tanto tempo.”

E’ la mia prima esperienza in Italia e quando ho saputo che c’era questa possibilità di arrivare a Reggio Emilia ho chiesto informazioni al mio amico Shengelia, per quanto riguarda il campionato, ed anche a Markoiskvili che è stato qua, e mi hanno detto solo cose positive del club e perciò eccomi qua.

Mi ritengo un giocatore che gioca per la squadra , mi piace aprire l’area e portare fisicità in campo.”