UFFICIALE – Bertram Derthona ha la sua point-guard: ecco Tommy Kuhse

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Tommy Kuhse, point guard classe ’98 che ha disputato l’ultima stagione in Germania con la maglia del Rasta Vechta.

LA CARRIERA – Nato il 5 gennaio 1998 a Mesa (Arizona), Kuhse ha mosso i primi passi nella pallacanestro alla Mountain View High School di Mesa. Dopo avere giocato sia a basket che a baseball nel primo anno, decide di proseguire la sua carriera esclusivamente nella pallacanestro. Nelle sue stagioni da junior e senior, è stato inserito nel secondo miglior quintetto dello stato, e nell’anno da senior ha fatto registrare 21 punti, 5.3 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi a gara.

Terminata la sua esperienza all’high school, la nuova point guard della Bertram Derthona inizia la sua carriera al College con la canotta dei Saint Mary’s Gaels. L’anno della svolta della sua avventura è il 2018/19, in cui diventa un giocatore da quintetto, producendo 6.2 punti a gara in 26 minuti di utilizzo. Il suo ruolo in squadra diventa sempre più importante negli anni a seguire, fino ad arrivare a essere un giocatore chiave nel 2020/21. In quell’annata, abbreviata dalla pandemia da Covid-19, Kushe totalizza oltre 12 punti di media in 35 minuti di impiego.

Rimane ai Gaels anche nel 2021/22, in cui le sue prestazioni di alto livello lo rendono, al termine della stagione, il sesto uomo dell’anno della WCC e gli consentono di essere inserito nel primo quintetto della WCC.

Dopo avere disputato la Summer League 2022 con la canotta degli Orlando Magic, con cui ha prodotto oltre 17 punti a incontro, Tommy viene firmato dagli Austin Spurs, la formazione di G League dei San Antonio Spurs. A marzo 2023, si trasferisce in Germania per la sua prima esperienza oltre Oceano: chiude l’annata con il MHP Riesen Ludwisburg, con cui produce 9 punti e 2.3 assist a partita.

Nel 2023/24, Kushe rimane in Germania firmando con il Rasta Vechta, con cui è protagonista di una grande stagione. I suoi 17.9 punti di media, uniti ai 3.9 rimbalzi e ai 5.8 assist a uscita lo rendono uno dei migliori giocatori del campionato per rendimento. Anche grazie alle sue prestazioni, la squadra chiude la regular season al sesto posto, disputando i playoff conclusi con l’eliminazione al primo turno per mano del Chemnitz. Ora Kuhse arriva in Italia, alla Bertram Derthona, per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Tommy Kuhse nella nostra squadra. Si tratta di un giocatore reduce da una ottima stagione in Germania e che può vantare una carriera in grande crescita stagione dopo stagione – le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona –. Kuhse è un giocatore in grado di creare per sé e i compagni e, essendo una point guard, rappresenta un importante tassello nella costruzione della squadra della prossima stagione”.

