UFFICIALE – Briante Weber nuovo play di Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023/2024 con l’atleta Briante Weber.

Playmaker di 30 anni di 188 centimetri d’altezza, dopo essere uscito nel 2015 dal college di Virginia Commonwealth, Weber ha collezionato nella sua carriera 45 presenze in NBA con le maglie di Memphis, Miami, Charlotte, Golden State e Houston, prima di approdare in Europa nella seconda metà della stagione 2018/2019 con la maglia dell’Olympiacos, con la quale ha disputato l’Eurolega.

Successivamente, ha proseguito la sua carriera in Francia al Levallois Metropolitans prima ed al Gravellines Dunkerque poi (intervallando le due esperienze con un breve passaggio in Canada a Brampton).

Nell’ultima stagione, dopo aver iniziato il campionato in Israele con il Bnei Herzliya, ha concluso l’annata nella massima serie turca con il Buyukcekmece, producendo 12.4 punti, 5.6 rimbalzi, 3.7 assist e 2.6 palle rubate a partita.

Così lo descrive coach Dimitris Priftis: “Con l’innesto di Briante andiamo a migliorare sensibilmente il nostro pacchetto esterni. È un giocatore con ottime doti di difensore e caratteristiche particolari: gioca molto bene in transizione ed a ritmi alti, può segnare ma anche creare per i compagni, ma soprattutto è un grande competitor e porterà leadership, carattere ed aggressività al nostro team”.

Queste le parole di Briante Weber: “Inizio il nono anno della mia carriera e sono contento di farlo con la maglia della Pallacanestro Reggiana. Sono galvanizzato dall’idea di giocare per coach Priftis, cercherò di portare la mia attitudine, la mia “Mamba Mentality” proprio nel luogo dove di fatto è nata. Non voglio aggiungere molto altro: spero sia una stagione divertente, dove tutti resteremo in salute e conquisteremo gli obiettivi che ci porremo. Farò di tutto affinché i tifosi apprezzino l’energia con cui scenderò in campo. Forza Reggio!”

