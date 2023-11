UFFICIALE – Brindisi ingaggia il play Loren Cristian Jackson

Happy Casa Brindisi comunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione sportiva l’atleta Loren Cristian Jackson, playmaker americano di 172 centimetri nato a Chicago il 15 dicembre 1996.

Dopo aver trascorso la carriera universitaria tra Long Beach State (2016-17) e Akron (2018-21), nominato giocatore dell’anno da junior nella Mid-American Conference a 19.8 punti e 4.5 assist a partita, ha iniziato la sua carriera da professionista due anni fa in Europa nel massimo campionato francese.

A Roanne ha mostrato tutte le proprie qualità da leader, vivendo una convincente stagione da protagonista a 14.9 punti, 5.9 assist e 1.5 rimbalzi. Statistiche che ha confermato anche la scorsa stagione in Lega Adriatica con SC Derby, ad una media di 15.5 punti e 5.5 assist tirando con il 41% da due, 39% da tre e 89% ai liberi.

In estate il ritorno in Francia, al Gravelines-Dunkerque, dove in nove partite di Betclic Elite ha realizzato 12.6 punti e 3.3 assist a partita, registrando il season high in FIBA Europe Cup con una prestazione da 27 punti e 4 assist nella vittoria casalinga lo scorso 18 ottobre nella vittoria casalinga contro il Leiden.

Loren Jackson atterrerà a Brindisi la prossima settimana per unirsi al gruppo biancoazzurro in vista dei prossimi impegni di campionato.

Ufficio Stampa

Happy Casa Brindisi