UFFICIALE – Brindisi, Jordan Bayehe estende il contratto fino al 2025

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare l’estensione del contratto con l’atleta camerunense di formazione italiana Jordan Bayehe, valido fino al 2025.

Nato il 16/10/1999 a Yaoundè, ha disputato la scorsa stagione in Lega A con la canotta biancoazzurra mostrando carattere, qualità e maturità di partita in partita. Una crescita graduale tra l’esperienza europea in FIBA Europe Cup e la regular season LBA a 16 minuti di media a gara, risultando un fattore determinante in difesa a partita in corso e durante i decisivi ultimi quarti di gioco.

Jordan è stato il miglior giocatore della Happy Casa Brindisi per plus/minus in campionato, con un dato complessivo di +125 che certifica la propria importanza in tutti gli aspetti sui due lati del campo. La miglior prestazione stagionale l’ha registrata in occasione della vittoria esterna a Trento, grazie a una doppia doppia da 12 punti, 12 rimbalzi e 22 di valutazione in 32 minuti in campo.

Statistiche e impatto sul parquet di gioco che gli sono valse una stabile convocazione da protagonista in Nazionale Camerunense per le partite di qualificazione alla FIBA World Cup 2023.

Il commento dell’allenatore biancoazzurro Fabio Corbani: “Siamo tutti molto contenti della decisione di Jordan di rimanere con noi. La sua serietà e la sua quotidiana etica del lavoro saranno ancora, e sempre più, protagoniste delle nostre partite”.

