UFFICIALE – Cantù, è fatta per David Logan

Pallacanestro Cantù e Scafati Basket 1969 sono liete di annunciare che l’atleta David Logan potrà trasferirsi a Cantù per giocare gli imminenti playoff di Serie A2. All’indomani della chiusura del Campionato di Serie A che ha visto la compagine scafatese del Patron Nello Longobardi e del Coach canturino Pino Sacripanti raggiungere una salvezza storica, le due Società si sono parlate per avviare le procedure di trasferimento del giocatore.

Pallacanestro Cantù tiene a precisare tutto si è svolto nel massimo della disponibilità e cordialità all’interno dell’unico ma intenso colloquio finale tra il Presidente Roberto Allievi ed il Proprietario e Presidente Nello Longobardi.

“È stato un colloquio telefonico – ha dichiarato il Presidente Allievi – in cui ho prima di tutto rivolto al Presidente Longobardi i complimenti per la salvezza acquisita con grande merito, un risultato storico e pieno di contenuti sportivi e sociali. La trattativa per assicurarsi le prestazioni di David Logan, successivamente ai passaggi propedeutici del nostro General Manager Sandro Santoro, si è conclusa durante la stessa telefonata. Il mio personale ringraziamento, e quello di tutta Pallacanestro Cantù, a Nello Longobardi che, con grande sensibilità e generosità, ha dato il via libera al trasferimento di Logan e senza alcuna richiesta economica a testimonianza della stima e del rispetto reciproco che c’è personalmente tra di noi e tra le nostre Società. Aggiungo che un ruolo importante, nelle decisioni prese dal Presidente Longobardi, lo ha avuto anche Pino Sacripanti che ha dimostrato, per l’ennesima volta e se ve ne fosse ancora la necessità, un grande attaccamento ai colori di Pallacanestro Cantù e del nostro intero territorio”.

Sono state avviate, quindi, tutte le procedure per il trasferimento per giocatore a Cantù che è stimato per la giornata di mercoledì 10 maggio prossimo.

