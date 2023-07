UFFICIALE – Colpo Tortona, ecco Kyle Weems!

Diverse esperienze di alto livello, numerosi trofei vinti, leadership dentro e fuori e dal campo: Kyle Jordan Weems, ala classe ’89 nelle ultime quattro stagioni in Italia alla Virtus Segafredo Bologna, è un nuovo giocatore della Bertram Derthona.

LA CARRIERA – Nato a Topeka (Kansas, USA) il 23 agosto 1989, Weems muove i primi passi nella Highland Park High School, prima di scegliere i Missouri State Bears Basketball al College. Durante la sua esperienza universitaria, l’ala eleva il suo rendimento stagione dopo stagione e viene nominato Giocatore dell’Anno della Missouri Valley Conference e All-American nel 2011.

Nel 2012/13 inizia la sua carriera europea a Bonn, in Germania, con cui disputa sia il campionato che l’Eurochallenge, competizione che chiude a 13.2 punti di media in 14 partite disputate. Nella stagione seguente indossa la canotta di Bayreuth, nuovamente in Germania, prima di trasferirsi in Francia, al JSF Nanterre.

Con la squadra francese vince il Match des Champions, la gara che mette di fronte la formazione vincitrice del campionato e quella che ha trionfato in Coppa di Francia, risultando MVP della partita. Con Nanterre, Kyle vince anche l’EuroCup, al termine della finale contro il Trabzonspor.

Nel 2015/16 passa a Strasburgo, con cui conquista nuovamente il Match des Champions, e con cui partecipa all’EuroLega, segnando 7.9 punti a partita. Dopo l’eliminazione dalla massima competizione continentale, il Club francese raggiunge la finale di EuroCup, arrivando sino alla finale – andata e ritorno a somma di punteggio – persa contro il Galatasaray.

Dopo il biennio Oltralpe, Weems indossa per due anni la canotta del Besiktas Istanbul: nella prima annata il Club turco raggiunge la finale Scudetto, perdendola contro il Fenerbahce, mentre l’anno successivo la squadra viene eliminata ai quarti di finale. Con il Besiktas prende parte, in entrambe le annate, alla Basketball Champions League: dopo avere vinto il proprio girone in entrambe le occasioni, la formazione di Istanbul viene eliminata agli ottavi di finale.

Nel 2018/19 il giocatore americano rimane in Turchia, trasferendosi al Tofas Bursa, segnando 14.4 punti di media in EuroCup. Nell’estate del 2019 Weems arriva in Italia, alla Virtus Bologna.

Nel suo primo anno in Italia è tra i protagonisti della squadra che guida la classifica del campionato dall’inizio sino allo stop per il Covid-19. In EuroCup la Virtus – fino al momento dello stop della competizione – occupa il secondo posto nel proprio girone delle Top 16.

Nel 2020/21, Kyle segna 9.4 punti in campionato e 11.8 in EuroCup, confermandosi un giocatore importante nello scacchiere di coach Djordjevic: al termine della stagione arrivano lo Scudetto e la semifinale di EuroCup.

Nell’anno successivo, il giocatore americano eleva ulteriormente il proprio rendimento, con oltre 13 punti a partita sia in Italia che in EuroCup. Le sue prestazioni su entrambi i lati del campo lo rendono molto importante per la conquista della competizione europea, che vale il ritorno della Virtus Segafredo Bologna in EuroLega.

Nel 2022/23, Weems indossa la canotta della squadra per la quarta stagione consecutiva, contribuendo al raggiungimento del secondo posto in classifica in Serie A. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

“Siamo felici di avere con noi un campione con la storia di Kyle – le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. Siamo una Società che chiaramente ha in testa l’obiettivo di salire di livello ogni anno e cercavamo una persona e un giocatore del suo livello per aiutarci a raggiungerlo”.

