UFFICIALE – Corey Davis torna in Italia: accordo con la Vanoli Cremona

La Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2023/2024 con l’atleta statunitense Corey Richard Davis Jr.

Nato a Lafayette in Louisiana il 4 giugno 1997, Davis è un playmaker di 185 centimetri per 86 chilogrammi di peso.

Dopo gli anni passati alla High School della sua città natale, nel 2015 si sposta per due anni al San Jacinto Junior College di Houston, Texas, per poi giocare le successive due stagioni alla University of Houston. Chiude l’ultimo anno di esperienza universitaria con 37 gare a 17 punti, 3.3 rimbalzi e 2.8 assist nei 33 minuti di media in campo e con un high di 31 punti segnati nella vittoria esterna sul campo dei Cincinnati Bearcats, contribuendo a portare i Cougars alle Sweet 16 del torneo NCAA e venendo nominato nella prima squadra della American Athletic Conference.

Non selezionato al Draft NBA 2019, fa il suo esordio tra i professionisti nel vecchio continente dove sbarca per vestire i colori dello Afyon Belediye in Turkish Basketball Super League (BSL). Nelle 22 presenze sul campo da gioco mette a referto 11 punti, 2.4 rimbalzi e 2.3 assist di media, cifre che gli valgono la chiamata, per l’anno successivo, del Gravelines, nel massimo campionato francese. Anche in LNB Pro A conferma le sue doti segnando 13.5 punti di media e aggiungendo 2.4 rimbalzi e 3 assist nelle 23 gare in cui è sceso in campo.

La stagione 2021/2022 lo vede trasferirsi inizialmente al KK Mornar Bar in Montenegro, dove disputa otto incontri di ABA League a 9.3 punti, 2.4 rimbalzi e 3.6 assist per poi approdare in Serie A, ingaggiato dalla Pallacanestro Trieste. Con i giuliani si ferma anche la stagione successiva chiudendo la sua prima esperienza italiana a 12.3 punti, 2.7 rimbalzi e 4.3 assist con il 48.2% da due e il 35.5% da tre in oltre 30 minuti a partita nelle 46 disputate.

Ha iniziato la stagione 2023/2024 indossando la canotta del Basket Girona in Liga ACB disputando 15 partite e concludendo la sua esperienza in terra iberica a 7.1 punti, 1.6 rimbalzi e 2.5 assist di media.

Ora il ritorno in Italia per concludere la stagione a Cremona in maglia biancoblù.

