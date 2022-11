UFFICIALE – Daniel Utomi torna in Toscana: accordo con la Umana San Giobbe Chiusi

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare l’accordo con l’ala Daniel Utomi. Nato a Houston (Texas) nel 1997, l’atleta di 198 cm per 98 kg ha doppio passaporto statunitense e nigeriano. Sarà la seconda esperienza in Italia e la seconda in Toscana, il neo biancorosso ha infatti giocato lo scorso anno con la maglia di Pistoia affrontando la San Giobbe una volta nella fase ad orologio del campionato (dieci punti e quattro rimbalzi nella partita vinta dall’Umana in trasferta 77-79). Utomi cresce cestisticamente all’università di Akron in Ohio, dove rimane per tre anni prima di concludere l’esperienza collegiale a Los Angeles, alla Southern California. Dopo l’esperienza con i Trojans arriva la chiamata dall’Europa nel 2020-21. La stagione è divisa tra la massima serie finlandese con il Kauhajoen Karhu (12,5 punti e 4 rimbalzi in 25 minuti di media) e il secondo campionato francese con Vichy (12 punti e 3 rimbalzi in 26 minuti). Nel 2021/22 il trasferimento a Pistoia con la quale registra 14,2 punti e 4 rimbalzi in 29,6 minuti di utilizzo nelle 26 partite del Girone Verde. Medie che diventano 10,75 punti e 3,75 rimbalzi in 28,2 minuti nelle 4 partite della fase a orologio e 11 punti e 4,1 rimbalzi in 31,2 minuti nelle 10 partite della fase playoff. Utomi vanta anche presenze nella nazionale nigeriana cin la quale ha partecipato ai campionati africani 2021.

La nuova ala della San Giobbe ha svolto e superato le visite mediche ed ha già preso parte agli allentamenti con il resto dei compagni; sarà dunque a disposizione per la partita interna contro Orasì Ravenna di domenica 20 novembre alle ore 16. Indosserà la maglia numero 4.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi