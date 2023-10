UFFICIALE – DeMario Mayfield torna in Italia, accordo con Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con DeMario Mayfield, ala piccola statunitense naturalizzata irachena di 196 cm, fino al termine della stagione.

Classe 1991 e nativo di Carnesville (Georgia), DeMario Mayfield muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Franklin County High School di Carnesville (Georgia), viatico per approdare in NCAA vestendo, in successione, le canotte di Georgia (2009-2011), Charlotte (2011-2013) dove, da sophomore, sigla 14.2 punti di media a partita glassati da 6.4 rimbalzi catturati, e Angelo State University (2013-2015), con cui, da junior, firma 11.6 punti di media a partita uniti a 3.6 rimbalzi catturati, trascinando i Rams alla prima storica partecipazione alle Sweet 16. Chiusa l’esperienza collegiale nel 2015, non venendo scelto da alcuna franchigia NBA, inizia la propria carriera da professionista in Medioriente, difendendo i colori dell’Al-Naft di Baghdad (Iraq), diventando una stella della massima serie irachena e producendo 33.2 punti di media conditi da 9.4 rimbalzi catturati e 6.4 assist ad ogni allacciata di scarpe. Segue una piccola parentesi a Medina (Arabia Saudita), per poi far ritorno, durante l’estate del 2016, all’Al-Naft trascinando la squadra al primo storico titolo nazionale. La stagione 2018/2019 lo vede ai nastri di partenza con la Sighal Pristina (Kosovo), scrivendo 14.2 punti di media a partita addizionati a 5.3 rimbalzi catturati e 3.8 assist. Nuova annata e altra esperienza positiva con l’Al-Naft, ma, al termine del campionato, decide di fare ritorno in Europa. Accetta, nel 2020, la proposta degli Heroes Den Bosch (Olanda), mettendo a tabellino 13.0 punti di media a partita sommati 6.2 rimbalzi catturati, raggiungendo la finale valida per il titolo, la qualificazione alla FIBA Europe Cup ed è inserito nel miglior quintetto difensivo della lega. Le cifre maturate in terra olandese gli valgono, ad agosto 2021, la chiamata di Ferrara (Serie A2), componendo il tandem statunitense con AJ Pacher e portando in dote 16.4 aggiunti a 6.2 rimbalzi catturati e giocando i playoff promozione. La scorsa estate sposa la causa di Torino (Serie A2), piazza ambiziosa, agli ordini di coach Franco Ciani, incidendo con 10.8 punti di media a partita e 5.2 rimbalzi catturati e tagliando il traguardo dei playoff promozione. Riparte ancora dagli Heroes Den Bosch, realizzando, finora, 12.0 punti di media a partita e prendendo parte agli spareggi per la FIBA Europe Cup in Turchia, dove incrociato Brindisi di coach Fabio Corbani.

DeMario Mayfield, in virtù della cittadinanza irachena ottenuta nel 2017, è un punto fermo della Nazionale Maggiore Irachena, prendendo parte alle gare di qualificazione della FIBA World Cup 2019 e all’edizione della FIBA Asia Cup 2022, con un bottino personale di 18.0 punti, 8.0 rimbalzi catturati e 12.5 assist ad ogni discesa in campo.

DeMario Mayfield è a disposizione di coach Andrea Zanchi e prenderà parte alle odierne sedute di allenamento ed indosserà la maglia numero 00.

Andrea Zanchi, Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, esprime le sue sensazioni in merito all’ingaggio del nuovo esterno statunitense: «Diciamo che la fortuna non ci ha accompagnato in questa prima parte di stagione e l’infortunio di Andre Wesson ne è la dimostrazione. Ci dispiace molto per il ragazzo perché avevamo visto giusto con lui, sia per le sue doti tecniche che umane. Purtroppo sono cose che possono accadere nel nostro lavoro e bisogna essere sempre pronti a rimboccarsi le maniche, far quadrato e guardare avanti. Cosa che con la società abbiamo fatto da subito, una volta avuta la certezza della gravità dell’infortunio. L’arrivo di Demario Mayfield è da considerarsi un grande colpo di mercato, perché si tratta di un giocatore di grande talento, che conosce bene il campionato italiano ed ha le doti umane e le giuste motivazioni per integrarsi da subito nel nostro progetto. Un ringraziamento va fatto alla società per l’ulteriore sacrificio e speriamo tutti di riuscire a completare in tempo l’iter burocratico per poterlo vedere in campo già domenica contro Cividale».

Queste le parole di DeMario Mayfield, dopo la fresca firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono molto grato alla dirigenza della Pallacanestro Orzinuovi per aver pensato a me e per la pazienza avuta, affinché l’affare potesse essere concluso in maniera soddisfacente. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e di mettermi al servizio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Inoltre, aspetto con ansia di conoscere i tifosi di Orzinuovi. Sono incredibili, li ringrazio per l’affetto ed il calore che mi hanno dimostrato sui social network. Forza Orzi!».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi