UFFICIALE – Dinamo Sassari rinnova Filip Kruslin per un’altra stagione

Non si dividono le strade della Dinamo e di Filip Kruslin, che rimane ufficialmente un giocatore di Sassari anche per la stagione 2023-2024, conquistandosi sul campo una meritatissima conferma.

RUOLO DA MINISTRO

Krule nasce come ala piccola, si è spesso adattato al ruolo di guardia, riuscendo ad equilibrare il quintetto con la sua polivalenza e la sua attitudine al lavoro “sporco”. Ha raccolto il testimone dal capitano come ministro della difesa ad interim, che ha svolto in maniera eccezionale, trovando in Raspino e nella coppia Stephens-Diop degli appoggi chiave.

MIGLIOR STAGIONE IN CARRIERA

Kruslin ha disputato la sua miglior stagione in carriera, risultando determinante in difesa dove è stato straordinario, ma trovando anche grande continuità di prestazioni (10 partite consecutive in doppia cifra) e alzandolo ancora di più nella durissima serie playoff contro Venezia, culminata con i 22 punti e il 6/9 da 3 punti nel match più importante della stagione. Ha terminato la stagione con quasi 10 punti di media, il 46% da 3 punti (con 5 tentativi a partita), ma soprattutto fermando spesso gli attaccanti più forti, voce determinante che non va nelle statistiche.

LA PERSONA

Kruslin ha sempre dato tutto dentro e fuori dal campo, rapporto bellissimo con lo staff e la società, non si è mai risparmiato per il gruppo, giocherebbe anche infortunato per aiutare la squadra. Ha costruito un legame indissolubile con l’amico Benji, speciale compagno di avventura alla Dinamo. Ha una bellissima famiglia con due figli, Luka e Mascia.

LE PAROLE DI FILIP

“Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura in Dinamo per due motivi: la prima è che mi sento come a casa, la mia famiglia è felice di stare a Sassari e ci troviamo benissimo, la seconda è che ogni giorno ho la possibilità di lavorare con persone di alto livello e di grande qualità all’interno del club, rimanere è qualcosa di speciale”

“Abbiamo disputato una stagione molto bella e intensa, ma il fascino dello sport è il volersi sempre migliorare, cercare di fare un altro step, sappiamo che sarà durissima, ma lavoriamo giorno per giorno per questo. Il nostro segreto è stato quello di capire ciò di cui il gruppo aveva bisogno e anteporre la squadra prima di ogni individualismo”

NOTES

Kruslin è nato a Zagabria il 18 marzo del 1989, cresciuto nel Cibona ha sempre giocato nella ex Jugoslavia prima dell’approdo in Dinamo. Ha fatto parte del Cedevita quando era ancora in Croazia e poi dopo la fusione nella squadra con sede a Lubiana. Ha vinto 2 titoli in Croazia con 1 supercoppa e 2 coppe nazionali, centrando il Triplete come Sassari dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Rio de Jainero, chiudendo l’avventura ai quarti di finale contro la Serbia.

Ha giocato oltre 100 partite con la maglia della Dinamo, segnando più di 1000 punti.

