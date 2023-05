UFFICIALE – Dyshawn Pierre rinnova con il Fenerbahçe: contratto di tre anni

By

Il Fenerbahçe Istanbul si è fermato ad un passo dalle Final Four di Eurolega e vuole ripartire confermando il nucleo storico. Tra questi c’è anche l’ex sassarese Dyshawn Pierre che ha appena firmato un rinnovo triennale con il club turco con cui è da 2020: per lui contratto di due anni con opzione per il 2025/26.

In questa stagione di Eurolega, il #21 canadese ha segnato poco più di 7 punti e quasi 4 rimbalzi tirando con quasi il 50% da 3 (34/70 in regular season).

Dyshawn Pierre üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️



Con lo stesso tipo di contratto Metecan Birsen rimane legato al club gialloblù di Istanbul, come ha appena annunciato la società stessa.