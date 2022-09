UFFICIALE – Eugenio Dalmasson è entrato a far parte del CDA della società REYER SPA.

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Eugenio Dalmasson, Club Manager orogranata, è entrato a far parte del CDA della società REYER SPA.

“Sono onorato di questa nomina – il commento di Eugenio – e ringrazio la proprietà e il Presidente Federico Casarin per questa ennesima dimostrazione di fiducia e stima. È un’ulteriore stimolo per fare del mio meglio ogni giorno, dando il mio contributo per i progetti di questa società che è per me una seconda famiglia”.

In bocca al lupo Eugenio!

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia