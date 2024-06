UFFICIALE – Fortitudo Bologna, il nuovo coach è Devis Cagnardi

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per affidare la guida tecnica della Fortitudo Flats Service al Sig. Devis Cagnardi.

Nato a Pisogne il 17 febbraio 1976, Devis Cagnardi ha iniziato ad allenare nel 2006 alla Pall. Reggiana (dove è rimasto fino all’estate 2019), svolgendo tutta la trafila delle categorie giovanili e ricoprendo la carica prima di assistente, poi di capo allenatore.

Con la Pall. Reggiana, Cagnardi ha conquistato- da assistente- la vittoria dell’Eurochallenge nel 2014 e ha partecipato (l’annata successiva) all’Eurocup e raggiunto la finale scudetto di LBA, persa contro la Dinamo Sassari.

Nella stagione 2015/16, sempre da vice allenatore a Reggio Emilia, il coach di origini lombarde si è aggiudicato la Supercoppa Italiana e ha partecipato nuovamente all’Eurocup, raggiungendo la seconda finale scudetto consecutiva, persa contro Milano.

Nel giugno del 2019, divenuto stabilmente head coach, Cagnardi si è trasferito alla Fortitudo Agrigento, in serie A2, dove ha condotto una stagione davvero eccellente, traghettando la squadra siciliana al secondo posto in classifica- dietro a Torino- prima dell’interruzione per la pandemia.

Nella stagione 2020/21, il coach bresciano ha guidato la Blu Orobica Treviglio mentre, nell’annata successiva, si è trasferito a Bergamo dove ha raggiunto la semifinale playoff.

Nella stagione 2022/23, Cagnardi è tornato in Sicilia, nuovamente alla guida della Fortitudo Agrigento neopromossa in serie A2, conquistando una salvezza tutt’altro che scontata con quattro giornate di anticipo.

Nell’ultima stagione sportiva, infine, Cagnardi ha ricoperto il ruolo di capo allenatore della Pallacanestro Cantù, con la quale ha raggiunto sia la finalissima playoff (persa contro Trieste), sia la Final Four di Coppa Italia.

Esperienza e conoscenza di questo campionato, importante mentalità e solida attitudine difensiva in tutte le squadre che ha finora allenato, Devis Cagnardi è pronto per mettersi subito a disposizione della Fortitudo. E la Fortitudo non vede l’ora di ripartire.

UFF. STAMPA FORTITUDO PALL. 103