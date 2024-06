UFFICIALE – GeVi Napoli firma Kaspar Treier con un 1+1

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale, con uscita bilaterale al termine della prima stagione, con l’atleta estone di formazione italiana Kaspar Treier.

Classe 1999, Kaspar – ala di 204 cm – è cresciuto nel settore giovanile di Moncalieri, per poi vestire le maglie di Montegranaro e Ravenna in Serie A2. Approda alla Dinamo Sassari nella stagione 2020/21, dove disputa ben quattro campionati in Serie A. Nell’ultima stagione ha realizzato 3.7 punti e 1.7 rimbalzi in 12.3 minuti di media a partita.

Nazionale Estone, Treier ha partecipato alle gare di qualificazione per Euro Basket 2025.

Dichiarazioni di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva Generazione Vincente Napoli Basket:

“Siamo soddisfatti dell’arrivo di Kaspar Treier. È stata una trattativa molto veloce a dimostrazione della grande voglia del giocatore di venire a Napoli. Crediamo che sia arrivato ad un punto importante della sua carriera e che con il nostro club possa dimostrare il suo talento. È un giocatore che piace tanto sia al sottoscritto che a coach Milicic e siamo sicuri che con il lavoro che andremo a fare insieme, saprà dare un grande apporto al gioco di squadra che noi cerchiamo.”

Dichiarazioni di Kaspar Treier:

“Sono molto contento di arrivare al Napoli Basket. Ho visto la squadra giocare lo scorso anno e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con coach Igor Milicic. I miei obiettivi sono quelli di lavorare, crescere e migliorare insieme ai compagni di squadra per poter fare il meglio possibile. Forza Napoli!.“

Uff stampa SS Napoli Basket