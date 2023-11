Happy Casa Brindisi comunica di aver prolungato per ulteriori due mensilità il contratto con l’atleta di nazionalità ceca Tomáš Kyzlink, con opzione fino al termine della stagione sportiva in corso.

Arrivato a Brindisi a fine settembre, Tomas si è reso molto utile in questo inizio di stagione registrando una media di 12.8 punti e 4.3 assist in FIBA Europe Cup e 6.9 punti più 3.6 rimbalzi in 24 minuti medi di utilizzo in Legabasket Serie A.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi