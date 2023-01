UFFICIALE – Hugo Invernizzi è il nuovo arrivo in casa Nutribullet Treviso

La Nutribullet Treviso Basket annuncia di aver trovato un accordo fino a fine stagione con il giocatore francese Hugo Invernizzi, alsaziano di Mulhouse, ala di 198 cm, 30 anni compiuti il 7 gennaio.

(ph. credits: R. Perrocheau/L’Équipe)

E’ un giocatore d’esperienza, un’ala piccola con qualità spiccate di tiratore da lontano, capace anche di rendersi utile in diversi aspetti del gioco; giocatore disostanza, difensore e uomo-squadra che vanta oltre dieci anni di solida carriera nella massima divisione transalpina, sempre con squadre importanti: ha iniziato a Strasburgo (2011/13), poi Le Havre fino al 2015 prima di una lunga e fortunata parentesi a Nanterre dove gioca quattro stagioni e vince nel 2016/17 una Coppa di Francia, una Supercoppa con in più il trionfo internazionale nella FIBA Europe Cup.

Nelle stagioni a Nanterre esplode come specialista del tiro da tre punti, con medie sopra al 45% (46.8% nel 2019). Dal 2019 al 2022 si trasferisce a Limoges, un altro team di grande tradizione del basket d’oltralpe, con cui gioca fino al 2022 confermando la percentuale di tiro e attestandosi in doppia cifra media nelle prime due stagioni. Nell’ultima annata 2021/22 le cifre di Invernizzi sono state 7.3 punti a partita con il 42% da tre, 2.6 assist e 4.5 rimbalzi in 30 minuti a sera sul parquet. L’attuale stagione 2022/23 lo vede per la prima volta per la prima volta uscire dai confini francesi per vestire la maglia dei Wolwes Vilnius nel campionato lituano e in FIBA Europe Cup (6.1 punti con il 40.4% da tre e 58% da due le sue medie in 20 minuti di utilizzo).

E’ stato parte delle nazionali giovanili della Francia fino dall’Under 16, con l’argento all’Europeo Under 20 nel 2012, ed ha collezionato 4 presenze e 4.5 punti a partita nella Nazionale maggiore transalpina nelle “finestre” di qualificazioni Mondiali 2019 ed Europei 2021.

Ieri è arrivato a Treviso e oggi ha sostenuto le visite mediche. Oggi arrivo e visite anche per l’altro nuovo arrivo, il centro Octavius Ellis.

DOMANI, VENERDì, ALLE 14.00 è in programma nella palestra di Sant’Antonino la CONFERENZA STAMPA di presentazione del match di domenica alle 17.30 al Palaverde con la Bertram Tortona con coach Marcelo Nicola. A SEGUIRE verranno presentati alla stampa i due nuovi arrivi Octavius Ellis e Hugo Invernizzi.

