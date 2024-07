UFFICIALE – Il super colpo dell’estate di EuroLega è realtà! Sasha Vezenkov ritorna ufficialmente all’Olympiacos Pireo

Sasha Vezenkov è di nuovo ufficialmente un giocatore dell’Olympiacos Pireo.

Il bulgaro, recentemente tagliato dai Toronto Raptors, ha firmato un ricco contratto pluriennale con la sua ex squadra per fare ritorno in EuroLega e in Grecia. Come avevamo anticipato, era solo questione di tempo. Sasha Vezenkov rinuncia all’intero contratto coi Raptors per poter tornare immediatamente in Europa.

«Για όσα ζήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε! Γύρισα στην οικογένειά μου» ~ Sasha Vezenkov



Καλώς όρισες Σάσα! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/dToZv5yvwb — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 25, 2024

Super contratto da 5 anni per circa 20 milioni di euro totali per Sasha Vezenkov e l’Olympiacos, nuovamente insieme.