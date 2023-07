UFFICIALE – Jamel Morris è la nuova guardia della Happy Casa Brindisi

Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto un contratto valido per le prossime due stagioni sportive con la guardia americana Jamel Morris.

Classe 1992 nativo dell’Ohio, è stato grande protagonista nell’ultima stagione in Europa al Liektabelis, squadra lituana che ha concluso al terzo posto i playoff in patria e al quarto posto il girone di Eurocup. Morris ha realizzato 15 punti di media nelle due competizioni tirando con quasi il 50% da due e il 37% da tre punti.

Con la il Liektabelis si è contraddistinto inoltre per una chiara e speciale caratteristica: in stagione ha messo a segno tre buzzer-beater, di cui due in Europa contro Venezia e Bursaspor e uno in occasione dell’ultima serie playoff ai danni dello Jonavos per la conquista del terzo posto in campionato.

Dopo aver completato la carriera universitaria a Fairmont State, allenato dall’attuale head coach dei Boston Celtics Joe Mazzulla, nel luglio del 2016 diventa il primo giocatore americano della storia della Cestistica Civitavecchia. Un primo assaggio dell’Italia da rookie, paese che ritroverà a distanza di sette anni al termine di un lungo percorso professionistico europeo: Croazia (Spalato), Polonia (Legia Varsavia, 17.4 pt di media e semifinale playoff), Francia (Orlèans), Germania (Mitteldeutscherm 5° top scorer in Bundesliga con 16.6 pt e 43% da tre) e Lituania (Liektabelis), intervallato nel 2017/18 dalla stagione in G-League ai Grand Rapids Drive e la conseguente partecipazione in Summer League con la franchigia affiliata dei Detroit Pistons.

L’esterno mancino è pronto a indossare la canotta biancoazzurra della Happy Casa Brinidisi.

Il commento del direttore sportivo Leo De Rycke: “Siamo molto soddisfatti della firma di Jamel, un giocatore che seguivo da anni e che si incastra al meglio nella costruzione del roster. Atleta dalle indubbie qualità ma che soprattutto ha sempre la parola “team” al centro dei suoi pensieri. Ha grande esperienza nel basket europeo, caratteristica che può aiutarci in diversi aspetti di gioco”.

