UFFICIALE – Jordan Ford è il nuovo play dell’Aquila Trento

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con la point-guard statunitense Jordan Ford, che nella passata stagione si è diviso tra la NBA e la G-League con la maglia dei Kings.

Play di 185 centimetri per 80 chilogrammi, Ford è un handler molto rapido, con un gran tiro da tre punti e con una buona capacità di passare la palla.

Nato il 26 maggio 1998 a Citrus Heights, nella contea di Sacramento, Ford trascorre la sua intera carriera universitaria nello stato della California, al college di Saint Mary’s. Con la maglia dei Gaels disputa quattro eccellenti stagioni, coronate da una annata da senior da 21,1 punti e 2,5 assist a partita, dove solo l’interruzione per Covid-19 impedisce a Saint Mary’s di disputare il torneo NCAA da vera mina vagante della manifestazione.

In uscita dal college disputa il suo anno da rookie in G-League con gli Ontario Clippers, per poi concludere la stagione con una fugace apparizione in Grecia al Peristeri.

Nelle successive due stagioni Ford torna in America con gli Ontario Clippers prima e con gli Stockton Kings poi. Le ottime performance di queste due stagioni in G League gli permettono di firmare un contratto two way con la squadra della sua città natale, i Sacramento Kings, dove assaggia la NBA per 6 partite. Completa la stagione 2023-2024 con la G League dei Kings dove produce 16,6 punti, 3,5 rimbalzi e 4,4 assist a partita tirando con il 50.3 % dal campo e con il 44,4% dalla linea dei 6,75

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono molto felice che Jordan abbia accettato la nostra sfida. Lo seguivamo da tempo, abbiamo avuto pazienza e sfruttando il buon lavoro che il club ha fatto negli anni nello sviluppo dei giocatori siamo riusciti a convincerlo ad attraversare l’oceano e ad accettare la nostra proposta. Jordan è un ragazzo dal grande talento e leadership e non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare insieme a lui inseguendo i suoi e i nostri sogni».

