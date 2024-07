UFFICIALE – Joseph Mobio è un nuovo giocatore della Germani Brescia

Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Joseph Yantchoue Mobio, ala italiana, ma con cittadinanza ivoriana, di 199 cm, che nella scorsa stagione ha indossato la canotta dei Trapani Shark (Serie A2), con cui ha tagliato il traguardo della Serie A. Giocatore completo, duttile e dalla mentalità vincente, Joseph Mobio, nella sua carriera, ha preso parte a 5 finali playoff di Serie A2, conquistando 3 promozioni consecutive nella massima serie.

CARRIERA

Joseph Mobio, nato a Guidonia Montecelio (Roma) il 26 maggio 1998, muove i primi passi nella palla a spicchi presso il settore giovanile del Basket Brescia Leonessa, con cui compie l’intero percorso di formazione e maturazione cestistica, esordendo, nella stagione 2015/2016, in Serie A2, aggregato da coach Andrea Diana alla prima squadra, che otterrà una magica promozione in Serie A ai danni della Fortitudo Bologna.

Chiusa la lunga esperienza sotto i colori biancoblu, viene ceduto in prestito Stella Azzurra Roma, uno tra i settori giovanili più floridi e prestigiosi dell’intero panorama nazionale, risultando una pedina fondamentale sia nella formazione Under 20 Eccellenza, che tra i senior in Serie B.

La stagione 2017/2018, ancora lontano da Brescia, lo vede ai nastri di partenza con la maglia della Val di Ceppo Perugia (Serie B), quando scrive a referto10.7 punti di media con un eccellente 55% nel tiro da due punti.

Le cifre maturate con il sodalizio umbro, gli valgono la chiamata dell’Orlandina Basket (Serie A2). Joseph Mobio sposa la causa paladina lungo un biennio, sfiorando una promozione in Serie A e diventando un tassello cruciale nello scacchiere di coach Marco Sodini.

Riparte, nel campionato 2020/2021, da Udine (Serie A2), formazione ambiziosa, costruita per obiettivi importanti e guidata da coach Matteo Boniciolli. Joseph Mobio guadagna la fiducia dello staff tecnico e dei compagni di squadra, dando un apporto prezioso, in uscita dalla panchina, con un bottino personale di 3.8 punti di media uniti a 2.4 rimbalzi catturati. Tuttavia l’epilogo della compagine friulana sarà amaro: due sconfitte in altrettante finali, promozione e Coppa Italia, per mano, in entrambe le occasioni, della Gevi Napoli.

Segue una fugace apparizione con il Derthona Basket (Serie A), con cui debutta in Supercoppa contro la Pallacanestro Trieste, prima di proseguire dal mese di ottobre 2021, a causa del nullo minutaggio, la stagione a Scafati (Serie A2),dove contribuisce al ritorno dei campani in Serie A, fatturando 6.1 punti di media conditi da 3.7 rimbalzi.

Durante l’estate del 2022 firma per la Vanoli Cremona (Serie A2), reduce da una mesta retrocessione, ma determinata a recitare una parte da protagonista. Sotto i comandi di coach Demis Cavina, la società del Torrazzo vince la Coppa Italia e risale subito la china verso la Serie A. Joseph Mobio è tra gli artefici principali dei successi gialloblu, mettendo a tabellino 8.1 punti e5.0 rimbalzi ad ogni allacciata di scarpe.

Joseph Mobio, a partire dal 2022, è parte della Nazionale Maggiore della Costa d’Avorio, con cui ha disputato le gare di qualificazione ai Campionati Mondiali di Giappone, Filippine ed Indonesia (2023) e quelle di qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025.

Basket Brescia Leonessa 2015/16

Stella Azzurra Roma 2016/17

Val di Ceppo Perugia 2017/18

Orlandina Basket 2018-20

APU Udine 2020/21

Derthona Basket 2021

Scafati Basket 2021/22

Vanoli Cremona 2022/23

Trapani Shark 2023/24

