UFFICIALE – Joseph Mobio resta alla Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica che l’atleta Joseph Mobio farà parte del roster biancoblù anche nella stagione 2023/2024.

“Sono molto contento di restare un altro anno a Cremona e sono riconoscente per l’opportunità che la Vanoli mi sta dando di giocare in Serie A. È appena finita una stagione praticamente perfetta e adesso sono molto entusiasta di mettermi alla prova al piano di sopra; sono sicuro che questo sia il posto giusto per farlo”.

Mobio ha concluso il campionato 2022/2023 a 8,13 punti e 5 rimbalzi di media in stagione regolare e 8,7 punti e 5,7 rimbalzi nelle 10 gare di playoff, contribuendo alla grande stagione della Vanoli Cremona culminata con la vittoria della Supercoppa, della Coppa Italia e del campionato di Serie A2.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona