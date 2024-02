UFFICIALE – Justin Wright-Foreman nuovo giocatore della VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver trovato l’accordo per portare in maglia biancorossa Justin Wright-Foreman. Guardia classe 1997, nel 2019 si dichiara eleggibile al Draft NBA e viene selezionato al secondo giro – come 53^ scelta assoluta – dagli Utah Jazz che lo utilizzano nella loro franchigia NBA e nella loro formazione in G-League. Anche nel campionato successivo è nella Lega di sviluppo statunitense, poi nel 2021 approda in Europa, acquisendo esperienza nelle tre stagioni seguenti tra Francia (Roanne), Turchia (Petkim) e Germania (Brose Bamberg).

Arriva a Pesaro dopo aver collezionato una media di 29.3 minuti e 18.3 punti a partita, tirando con il 36,1% da tre in G-League con i Capitanes de Ciudad de México.

Selezionato dallo staff tecnico della Nazionale degli Stati Uniti, prenderà parte ai match valevoli per le qualificazioni alla Coppa America.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro