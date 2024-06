UFFICIALE – Kamagate resta un’altra stagione a Derthona

By

Bertram Derthona comunica di avere rinnovato il prestito da EA7 Emporio Armani Milano del giocatore Ismael Kamagate, che indosserà la canotta bianconera anche nel 2024/25.

Il centro francese classe 2001 è arrivato a Tortona a gennaio 2024 e ha disputato sedici partite tra regular season e playoff di Serie A, totalizzando 6.6 punti a gara con il 75% nel tiro da due punti. Ora Ismael si appresta a cominciare la seconda stagione con la canotta della Bertram Derthona.

“Ismael è un giocatore che in questi mesi a Tortona ha dimostrato di essere uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo – il commento di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. Siamo convinti che con noi in questa stagione possa ulteriormente proseguire il suo percorso di crescita e mettere in mostra tutte le sue doti fisiche e atletiche”.

Uff stampa Derthona Basket