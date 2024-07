UFFICIALE – La Bertram Tortona si assicura Paul Biligha

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Paul Stephane Lionel Biligha, centro classe ’90 che nell’ultima stagione ha indossato la canotta della Dolomiti Energia Trentino.

LA CARRIERA – Nato a Perugia (PG) il 31 maggio 1990, Biligha ha mosso i primi passi nella pallacanestro in Camerun – paese di origine dei genitori – prima di fare ritorno in Italia, a Firenze. Dopo questa esperienza, si è trasferito a Casalpusterlengo dove ha terminato il settore giovanile. Le prime esperienze a livello senior lo vedono indossare le canotte di Verolanuova (C Regionale), la stessa Casalpusterlengo (A Dilettanti), Crema e Pavia, nuovamente in Serie A Dilettanti.

Nel 2012 si aprono, per la prima volta, le porte della Serie A per il neo centro della Bertram Derthona, che firma con la Sidigas Avellino. Biligha rimane in Irpinia per i due anni seguenti, disputando il campionato di Serie A. Nel 2014/15 è protagonista con la maglia di Ferentino, in A2, prima di fare ritorno nel massimo campionato, a Cremona. Paul rimane in Lombardia dal 2015 al 2017: nella seconda annata fa registrare 11 punti e 5.2 rimbalzi di media.

Le sue prestazioni gli valgono la chiamata dell’Umana Reyer Venezia allenata da Walter De Raffaele, che ritrova ora a Tortona. Nella città lagunare il centro classe 1990 si conferma un giocatore solido, contribuendo con le sue prestazioni alla conquista della FIBA Europe Cup nel 2018 (conquistata con la vittoria in finale contro Avellino) e dello Scudetto del 2019, arrivato al termine dell’emozionante finale contro il Banco di Sardegna Sassari.

Terminato il biennio a Venezia, nell’estate del 2019 Paul firma un contratto pluriennale con l’EA7 Emporio Armani Milano. Con la squadra milanese disputa tutte le competizioni di Serie A e fa il proprio debutto in EuroLega. A Milano contribuisce a numerose vittorie: due Scudetti (2021/22 e 2022/23), una Supercoppa Italiana (nel 2020) e due Coppe Italia (2021, 2022). Biligha fa parte del roster che raggiunge anche la Final Four di EuroLega nel 2021.

Terminata la sua avventura con Milano, si trasferisce alla Dolomiti Energia Trentino, con cui scende in campo in Serie A e in EuroCup nel 2023/24. Con la maglia dell’Italia, Paul Biligha è sceso in campo con la Nazionale Under 20 e con la Nazionale sperimentale. Il debutto con la Nazionale senior è avvenuto nel 2017. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

“Completiamo il roster per la prossima stagione con Paul Biligha, un giocatore che ha fatto parte di contesti vincenti nel corso della sua carriera – le parole del Presidente Marco Picchi –. Si tratta di un atleta solido, di grande atletismo, che porterà alla squadra la grande esperienza maturata, nel corso degli anni, al massimo livello italiano ed europeo”.

